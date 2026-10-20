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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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89
Час на прочитання
1 хв

Тепер великим планом: який вигляд має нова каблучка Меган Маркл

Меган Маркл носить нову прикрасу на пальці, і фотографи зазнімкували її великим планом.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Це сталося під час візиту Меган і принца Гаррі до Ноттінгема раніше минулого тижня.

На пальці лівої руки у герцогині Сассекської красувалася нова прикраса, яка вміє стежити за параметрами сну, неспання, фізичної активності, серцевих скорочень та інших важливих моментів.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Цю розумну каблучку Oura Ring 4 Меган Маркл носить уже не вперше. Раніше схожа була й у принца Гаррі, але він недовго носив її з невідомих причин. Цей титановий пристрій випускається в різних варіантах обробки, ціни починаються від 349 доларів і змінюються в залежності від моделі.

Каблучки Oura синхронізуються з додатком для смартфона, надаючи персональну інформацію про сон, активність, відновлення та загальне самопочуття користувачів.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми зібрали для вас особливі прикраси у житті герцогині Сассекської.

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