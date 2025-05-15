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Зеленський з Туреччини звернувся до Путіна: що сказав президент
Путін, який запропонував прямі переговори, відмовився від участі у переговорах.
Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.
У Мережі з’явилося відео зі словами президента.
“Я тут. Я думаю, що це дуже чітке повідомлення”, - лаконічно висловився український лідер.
Зауважимо, що на виході з аеропорту Анкари журналісти запитали президента України, чи має він якось повідомлення для російського диктатора? На це Зеленський відповів: “Я тут”.
Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін не прибув до Туреччини на переговори Києва і Москви. Групу переговірників було призначено його указом пізно ввечері 14 травня. Очолить її помічник “фюрера” Володимир Мединський, який очолював російських переговірників на зустрічах у Стамбулі у лютому 2022-го.
Видання Bloomberg наголошує, що Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів в Стамбулі. Склад російської команди, ймовірно, не виправдає очікувань України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо. Чи зустрінеться український лідер з представниками країни-агресорки, неясно.