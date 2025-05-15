Зеленський з Туреччини звернувся до Путіна: що сказав президент

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

У Мережі з’явилося відео зі словами президента.

“Я тут. Я думаю, що це дуже чітке повідомлення”, - лаконічно висловився український лідер.

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Зауважимо, що на виході з аеропорту Анкари журналісти запитали президента України, чи має він якось повідомлення для російського диктатора? На це Зеленський відповів: “Я тут”.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін не прибув до Туреччини на переговори Києва і Москви. Групу переговірників було призначено його указом пізно ввечері 14 травня. Очолить її помічник “фюрера” Володимир Мединський, який очолював російських переговірників на зустрічах у Стамбулі у лютому 2022-го.

Видання Bloomberg наголошує, що Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів в Стамбулі. Склад російської команди, ймовірно, не виправдає очікувань України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо. Чи зустрінеться український лідер з представниками країни-агресорки, неясно.

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Дата публікації 14:20, 15.05.25 Шалений скандал навколо перемовин у Туреччині: російські блазні й різкі заяви Трампа