Переговори у Стамбулі: у Путіна зробили нові заяви

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін не планує відвідувати турецький Стамбул найближчими днями. “Фюрер” поставив завдання своїй делегації.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Російські переговірники в Стамбулі доповідатимуть Путіну "як потрібно", - наголосив представник Кремля.

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Щодо можливості участі господаря Кремля, то, каже російський посадовець, передчасно говорити, на якому рівні можуть пройти наступні раунди переговорів.

За його словами, Путін “поставив завдання та визначив переговорну позицію делегації Росії”. Пєсков цинічно заявив, що РФ готова докласти максимум зусиль, щоб переговори у Стамбулі були результативними.

Пєсков наголосив, мовляв, щодо дедлайну з приводу переговорів у Стамбулі “поки що говорити передчасно”.

Зауважимо, речник “фюрера” доволі нахабно висловився про українську делегацію. Нібито, Москві не відомо, вони “з'являться чи чи ні, як минуть переговори”.

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“Російська делегація готова і вона чекає у Стамбулі", - висловився він.