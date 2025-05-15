У Європі розкритикували Путіна за "переговори": деталі

Володимир Путін. / © Getty Images

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Європейські дипломати звинуватили президента-диктатора Росії Володимира Путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Зокрема, обурення викликала делегація, призначена Кремлем.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що “фюрер” Путін намагається "виграти час". Саме про це свідчить делегація низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі.

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"Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить у цьому знущанні те, чим воно є, і зробить правильні висновки", - сказав польський міністр.

Його німецький колега Йоганн Вадефуль солідарний з цією заявою, бо впевнений Росія “хоче продовжувати війну. Натомість Україна прагне до переговорів.

“Єдине порожнє крісло – це крісло Росії”, - наголосив міністр закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путіна участі у переговорах в Стамбулі не візьме. У Кремлі повідомили, мовляв, жодних шансі на це немає. Очолить делегацію помічник “фюрера” Володимир Мединський.

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Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про російську делегацію, назвавши її символічною. За його словами, Києву невідомо, який мандат мають представники РФ.

Наразі не відомо, чи зустрінеться Зеленський з російською делегацією в Туреччині. Рішення будуть ухвалені після зустрічі президента з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Дата публікації 14:10, 14.05.25 Кількість переглядів 191 Інтрига року! Послухайте, чим пригрозили Путіну, якщо він не прилетить до Зеленського!