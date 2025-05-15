В Европе раскритиковали Путина за "переговоры": детали

Владимир Путин. / © Getty Images

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Европейские дипломаты обвинили президента-диктатора России Владимира Путина в подрыве переговоров с Украиной, направленных на прекращение войны. В частности, возмущение вызвала делегация, назначенная Кремлем.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что "фюрер" Путин пытается "выиграть время". Именно об этом говорит делегация низкого уровня для участия в переговорах в Стамбуле.

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"Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит в этом издевательстве то, чем оно есть, и сделает правильные выводы", - сказал польский министр.

Его немецкий коллега Иоганн Вадефуль солидарен с этим заявлением, потому что уверен Россия "хочет продолжать войну. В то же время Украина стремится к переговорам".

"Единственное пустое кресло – это кресло России", - подчеркнул министр иностранных дел Германии.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путина участия в переговорах в Стамбуле не примет. В Кремле сообщили, мол, никаких шансов на это нет. Возглавит делегацию помощник "фюрера" Владимир Мединский.

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о российской делегации , назвав его символическим. По его словам, Киеву неизвестно, какой мандат имеют представители РФ.

Пока не известно, встретится ли Зеленский с российской делегацией в Турции. Решения будут приняты после встречи президента с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дата публикации 14:10, 14.05.25 Количество просмотров 191 Интрига года! Послушайте, чем пригрозили Путину, если он не прилетит к Зеленскому!