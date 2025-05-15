В Кремле сообщили, есть ли шанс на участие Путина в переговорах

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Турцию для участия в переговорах отправилась делегация РФ во главе с помощником "фюрера" России Владимиром Мединским. Но самого президента-диктатора на встрече не будет.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Более того, никаких шансов на то, что Владимир Путин примет участие в переговорах в турецком Стамбуле 15 мая, нет.

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Между тем, в российском МИД уточнили, что переговоры между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле начнутся во второй половине дня. Якобы произошло это по инициативе турецкой стороны.

Переговоры в Стамбуле

Президент-диктатор России Владимир Путин сам предложил переговоры в Турции, однако отказался от своего участия. Для переговоров в Стамбуле он назначил чиновников более низкого звена. Такой состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.

Не утешает еще и тот факт, что не будет на встрече и находящийся в Катаре президент США Дональд Трамп. По его словам, именно поэтому Путин отказался от участия в переговорах. По словам главы Белого дома, "зачем ему (Путину – ред.) ехать, если я не еду".

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Стало известно, что сначала Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Впрочем, встретится ли глава государства с российской делегацией, пока неизвестно. По информации СМИ, дальнейшие шаги по переговорам с представителями России будут сделаны после встречи Зеленского с Эрдоганом.

Дата публикации 19:35, 14.05.25 Количество просмотров 237 Я пришел, тебя нет?! Прилетит ли Путин на переговоры с Зеленским?