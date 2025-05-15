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Переговоры в Стамбуле: кто поехал с Зеленским в Турцию
Зеленский поехал в Турцию с Сибигой, Ермаком и его заместителями.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию с главой МИД Андреем Сибигой, главой ОПУ Андреем Ермаком и его заместителями — Игорем Жовквой и Игорем Брусило.
Об этом сообщил источник, знакомый с ходом пребывания президента в Турции, пишет Суспільне.
Будут ли именно они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле — пока неизвестно.
15 мая президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Встреча состоится около 13:00.