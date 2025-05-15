Переговоры в Стамбуле: кто поехал с Зеленским в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию с главой МИД Андреем Сибигой, главой ОПУ Андреем Ермаком и его заместителями — Игорем Жовквой и Игорем Брусило.

Об этом сообщил источник, знакомый с ходом пребывания президента в Турции, пишет Суспільне.

Будут ли именно они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле — пока неизвестно.

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15 мая президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Встреча состоится около 13:00.