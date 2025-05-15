Переговори у Стамбулі: хто поїхав із Зеленським до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський вирушив до Туреччини з главою МЗС Андрієм Сибігою, очільником ОПУ Андрієм Єрмаком та його заступниками — Ігорем Жовквою та Ігорем Брусилом.

Про це повідомило джерело, обізнане з перебігом перебування президента у Туреччині, пише Суспільне.

Чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі — наразі невідомо.

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15 травня президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Зустріч відбудеться близько 13:00.