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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Стамбулі: хто поїхав із Зеленським до Туреччини

Зеленський поїхав до Туреччини із Сибігою, Єрмаком та його заступниками.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Туреччини з главою МЗС Андрієм Сибігою, очільником ОПУ Андрієм Єрмаком та його заступниками — Ігорем Жовквою та Ігорем Брусилом.

Про це повідомило джерело, обізнане з перебігом перебування президента у Туреччині, пише Суспільне.

Чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі — наразі невідомо.

15 травня президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Зустріч відбудеться близько 13:00.

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