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Топ-9 цікавих способів використання лемонграсу в кулінарії
Свіжий, цитрусовий, з ніжними нотками м’яти та імбиру — лемонграс або лимонна трава уже давно вийшов за межі тайської кухні. Він поступово підкорює домашніх кулінарів у всьому світі та не даремно.
Його аромат збагачує смак страв і дарує користь для здоров’я. Видання Martha Stewart розповіло про 9 найцікавіших способів використання лемонграсу в кулінарії. Лемонграс — це тропічна трава родом із Південно-Східної Азії. Найбільш поширена у Таїланді, В’єтнамі, Індії та на Шрі-Ланці, де його використовують у стравах, напоях і народній медицині.
Їстівна частина: нижня частина стебла (біла зона) — соковита, ароматна, ідеальна для готування.
Верхівки: жорсткі, проте чудові для настоїв, відварів та бульйонів.
Смак і аромат: свіжий лимонний з легкими трав’яними, імбирними та м’ятними нотами, без зайвої кислинки.
Як підготувати лемонграс до використання
Перед тим як додавати лемонграс у страви:
Обріжте дерев’яну основу стебла.
Зніміть грубі зовнішні листки.
Розімніть білу частину качалкою чи ножем — це вивільнить ефірні олії, які надають траві насиченого аромату.
Подрібнюйте дуже тонко — особливо, якщо використовуєте у сирому вигляді.
Цікаві способи використання
Салат Лааб (або Ларб). Класика північного Таїланду. Лемонграс додає свіжості, пікантності та тонкої цитрусової кислинки. Для салату його тонко нарізають або подрібнюють у пасту. Порада: додайте до фаршу з курки чи свинини, свіжої м’яти, кінзи, рибного соусу та лайму.
Домашня паста для карі. Подрібнений лемонграс чудово поєднується з часником, чилі, імбиром, куркумою та цибулею шалот. Така паста є основою для карі, супів і тушкованих страв. Використовуйте у червоному чи зеленому тайському карі для глибокого аромату.
Чай масала з лемонграсом. Додайте кілька шматочків свіжого лемонграсу до чорного чаю з молоком, імбиром і спеціями — отримаєте зігрівальний та ароматний напій із заспокійливим ефектом. Такий чай корисний для травлення та зняття стресу.
Маринад для риби та морепродуктів. Лемонграс чудово підходить для маринадів — він розкриває смак риби, але не перебиває його. Змішайте з лимонним соком, оливковою олією, часником і імбиром. Спробуйте з дорадою, лососем або морським окунем.
Гриль-страва з м’ясом на шпажках. Використовуйте тверді стебла лемонграсу як натуральні шпажки для шашлику — вони не лише тримають форму, а й додають м’ясу аромату.
Тайський курячий суп Том Кха. Один із найвідоміших азійських супів. Лемонграс — ключовий інгредієнт. Він вариться разом із кокосовим молоком, галангалом, куркою та лаймом. Спробуйте також додати у звичайний курячий суп — вийде свіжий варіант знайомої класики.
Смажена локшина з креветками. В азійській кухні лемонграс часто використовують у стравах Вок. Спробуйте додати його до обсмаженої локшини з овочами, креветками, базиліком і чилі. Тонко нарізаний лемонграс додасть цитрусової родзинки буденним стравам.
Джелато чи морозиво з лемонграсом. Незвичний, але чарівний десерт. Лемонграс поєднується з кокосовим молоком, м’ятою та навіть лавандою, створює свіжі нотки. Спробуйте зробити домашнє кокосове морозиво з настоєм лемонграсу.
Ароматизований сироп або настоянка. Варіть стебла лемонграсу у цукровому сиропі — отримаєте натуральну ароматну добавку до коктейлів, лимонадів або десертів. Ідеально для домашніх вечірок або оригінального подарунка.
Як обирати та зберігати лемонграс
Обирайте тверді, щільні, світло-зелені стебла без темних плям.
Уникайте м’яких або надто сухих екземплярів.
Зберігання: загорніть у паперовий рушник і тримайте у холодильнику до 10 днів. Можна також заморозити — смак не втратить інтенсивності.
Користь для здоров’я
Антиоксиданти та флавоноїди
Покращення травлення
Протизапальні властивості
Сприяння зниженню стресу та рівня кортизолу
Антимікробна дія
Лемонграс активно використовують в аюрведичній та китайській медицині вже понад 2000 років. Його додають до чаїв, настоянок і компресів для зняття головного болю та підвищення імунітету.
Лемонграс — це більше, ніж просто трава для супу том ям. Це універсальний інгредієнт, який прикрасить будь-яку кухню: від вишуканих страв до домашнього чаю.