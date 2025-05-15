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ТСН у соціальних мережах

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578
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3 хв

Топ-9 цікавих способів використання лемонграсу в кулінарії

Свіжий, цитрусовий, з ніжними нотками м’яти та імбиру — лемонграс або лимонна трава уже давно вийшов за межі тайської кухні. Він поступово підкорює домашніх кулінарів у всьому світі та не даремно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-9 цікавих способів використання лемонграсу

Топ-9 цікавих способів використання лемонграсу / © Credits

Його аромат збагачує смак страв і дарує користь для здоров’я. Видання Martha Stewart розповіло про 9 найцікавіших способів використання лемонграсу в кулінарії. Лемонграс — це тропічна трава родом із Південно-Східної Азії. Найбільш поширена у Таїланді, В’єтнамі, Індії та на Шрі-Ланці, де його використовують у стравах, напоях і народній медицині.

  • Їстівна частина: нижня частина стебла (біла зона) — соковита, ароматна, ідеальна для готування.

  • Верхівки: жорсткі, проте чудові для настоїв, відварів та бульйонів.

  • Смак і аромат: свіжий лимонний з легкими трав’яними, імбирними та м’ятними нотами, без зайвої кислинки.

Як підготувати лемонграс до використання

Перед тим як додавати лемонграс у страви:

  1. Обріжте дерев’яну основу стебла.

  2. Зніміть грубі зовнішні листки.

  3. Розімніть білу частину качалкою чи ножем — це вивільнить ефірні олії, які надають траві насиченого аромату.

  4. Подрібнюйте дуже тонко — особливо, якщо використовуєте у сирому вигляді.

Цікаві способи використання

  • Салат Лааб (або Ларб). Класика північного Таїланду. Лемонграс додає свіжості, пікантності та тонкої цитрусової кислинки. Для салату його тонко нарізають або подрібнюють у пасту. Порада: додайте до фаршу з курки чи свинини, свіжої м’яти, кінзи, рибного соусу та лайму.

  • Домашня паста для карі. Подрібнений лемонграс чудово поєднується з часником, чилі, імбиром, куркумою та цибулею шалот. Така паста є основою для карі, супів і тушкованих страв. Використовуйте у червоному чи зеленому тайському карі для глибокого аромату.

  • Чай масала з лемонграсом. Додайте кілька шматочків свіжого лемонграсу до чорного чаю з молоком, імбиром і спеціями — отримаєте зігрівальний та ароматний напій із заспокійливим ефектом. Такий чай корисний для травлення та зняття стресу.

  • Маринад для риби та морепродуктів. Лемонграс чудово підходить для маринадів — він розкриває смак риби, але не перебиває його. Змішайте з лимонним соком, оливковою олією, часником і імбиром. Спробуйте з дорадою, лососем або морським окунем.

  • Гриль-страва з м’ясом на шпажках. Використовуйте тверді стебла лемонграсу як натуральні шпажки для шашлику — вони не лише тримають форму, а й додають м’ясу аромату.

  • Тайський курячий суп Том Кха. Один із найвідоміших азійських супів. Лемонграс — ключовий інгредієнт. Він вариться разом із кокосовим молоком, галангалом, куркою та лаймом. Спробуйте також додати у звичайний курячий суп — вийде свіжий варіант знайомої класики.

  • Смажена локшина з креветками. В азійській кухні лемонграс часто використовують у стравах Вок. Спробуйте додати його до обсмаженої локшини з овочами, креветками, базиліком і чилі. Тонко нарізаний лемонграс додасть цитрусової родзинки буденним стравам.

  • Джелато чи морозиво з лемонграсом. Незвичний, але чарівний десерт. Лемонграс поєднується з кокосовим молоком, м’ятою та навіть лавандою, створює свіжі нотки. Спробуйте зробити домашнє кокосове морозиво з настоєм лемонграсу.

  • Ароматизований сироп або настоянка. Варіть стебла лемонграсу у цукровому сиропі — отримаєте натуральну ароматну добавку до коктейлів, лимонадів або десертів. Ідеально для домашніх вечірок або оригінального подарунка.

Як обирати та зберігати лемонграс

  • Обирайте тверді, щільні, світло-зелені стебла без темних плям.

  • Уникайте м’яких або надто сухих екземплярів.

  • Зберігання: загорніть у паперовий рушник і тримайте у холодильнику до 10 днів. Можна також заморозити — смак не втратить інтенсивності.

Користь для здоров’я

  • Антиоксиданти та флавоноїди

  • Покращення травлення

  • Протизапальні властивості

  • Сприяння зниженню стресу та рівня кортизолу

  • Антимікробна дія

Лемонграс активно використовують в аюрведичній та китайській медицині вже понад 2000 років. Його додають до чаїв, настоянок і компресів для зняття головного болю та підвищення імунітету.

Лемонграс — це більше, ніж просто трава для супу том ям. Це універсальний інгредієнт, який прикрасить будь-яку кухню: від вишуканих страв до домашнього чаю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
578
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