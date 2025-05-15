Топ-9 цікавих способів використання лемонграсу в кулінарії

Топ-9 цікавих способів використання лемонграсу / © Credits

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Його аромат збагачує смак страв і дарує користь для здоров’я. Видання Martha Stewart розповіло про 9 найцікавіших способів використання лемонграсу в кулінарії. Лемонграс — це тропічна трава родом із Південно-Східної Азії. Найбільш поширена у Таїланді, В’єтнамі, Індії та на Шрі-Ланці, де його використовують у стравах, напоях і народній медицині.

Їстівна частина: нижня частина стебла (біла зона) — соковита, ароматна, ідеальна для готування.

Верхівки: жорсткі, проте чудові для настоїв, відварів та бульйонів.

Смак і аромат: свіжий лимонний з легкими трав’яними, імбирними та м’ятними нотами, без зайвої кислинки.

Як підготувати лемонграс до використання

Перед тим як додавати лемонграс у страви:

Обріжте дерев’яну основу стебла. Зніміть грубі зовнішні листки. Розімніть білу частину качалкою чи ножем — це вивільнить ефірні олії, які надають траві насиченого аромату. Подрібнюйте дуже тонко — особливо, якщо використовуєте у сирому вигляді.

Цікаві способи використання

Салат Лааб (або Ларб) . Класика північного Таїланду. Лемонграс додає свіжості, пікантності та тонкої цитрусової кислинки. Для салату його тонко нарізають або подрібнюють у пасту. Порада: додайте до фаршу з курки чи свинини, свіжої м’яти, кінзи, рибного соусу та лайму.

Домашня паста для карі. Подрібнений лемонграс чудово поєднується з часником, чилі, імбиром, куркумою та цибулею шалот. Така паста є основою для карі, супів і тушкованих страв. Використовуйте у червоному чи зеленому тайському карі для глибокого аромату.

Чай масала з лемонграсом. Додайте кілька шматочків свіжого лемонграсу до чорного чаю з молоком, імбиром і спеціями — отримаєте зігрівальний та ароматний напій із заспокійливим ефектом. Такий чай корисний для травлення та зняття стресу.

Маринад для риби та морепродуктів . Лемонграс чудово підходить для маринадів — він розкриває смак риби, але не перебиває його. Змішайте з лимонним соком, оливковою олією, часником і імбиром. Спробуйте з дорадою, лососем або морським окунем.

Гриль-страва з м’ясом на шпажках. Використовуйте тверді стебла лемонграсу як натуральні шпажки для шашлику — вони не лише тримають форму, а й додають м’ясу аромату.

Тайський курячий суп Том Кха . Один із найвідоміших азійських супів. Лемонграс — ключовий інгредієнт. Він вариться разом із кокосовим молоком, галангалом, куркою та лаймом. Спробуйте також додати у звичайний курячий суп — вийде свіжий варіант знайомої класики.

Смажена локшина з креветками. В азійській кухні лемонграс часто використовують у стравах Вок. Спробуйте додати його до обсмаженої локшини з овочами, креветками, базиліком і чилі. Тонко нарізаний лемонграс додасть цитрусової родзинки буденним стравам.

Джелато чи морозиво з лемонграсом. Незвичний, але чарівний десерт. Лемонграс поєднується з кокосовим молоком, м’ятою та навіть лавандою, створює свіжі нотки. Спробуйте зробити домашнє кокосове морозиво з настоєм лемонграсу.

Ароматизований сироп або настоянка. Варіть стебла лемонграсу у цукровому сиропі — отримаєте натуральну ароматну добавку до коктейлів, лимонадів або десертів. Ідеально для домашніх вечірок або оригінального подарунка.

Як обирати та зберігати лемонграс

Обирайте тверді, щільні, світло-зелені стебла без темних плям.

Уникайте м’яких або надто сухих екземплярів.

Зберігання: загорніть у паперовий рушник і тримайте у холодильнику до 10 днів. Можна також заморозити — смак не втратить інтенсивності.

Користь для здоров’я

Антиоксиданти та флавоноїди

Покращення травлення

Протизапальні властивості

Сприяння зниженню стресу та рівня кортизолу

Антимікробна дія

Лемонграс активно використовують в аюрведичній та китайській медицині вже понад 2000 років. Його додають до чаїв, настоянок і компресів для зняття головного болю та підвищення імунітету.

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Лемонграс — це більше, ніж просто трава для супу том ям. Це універсальний інгредієнт, який прикрасить будь-яку кухню: від вишуканих страв до домашнього чаю.