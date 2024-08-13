Базилікова сіль до мʼяса та овочів: як приготувати приправу в домашніх умовах

Ця сіль стане чудовим доповненням до м’яса, морепродуктів та овочів і додасть вашим стравам пікантної нотки.
Фудблогерка SHENANDOAH показала своїм підписникам, як приготувати смачну та ароматну сіль, яка стане чудовим додатком до ваших щоденних страв. Також вона ідеально "звучатиме" у стравах італійської кухні.
Інгредієнти
- Базилік
- 2 пучки
- Морська сіль
Приготування:
- Подрібніть інгредієнти за допомогою кухонного комбайна або блендера до однорідності.
- Потім викладіть суміш на деко, вистелене пергаментом, і дайте солі висохнути на повітрі або поставте її у духовку приблизно на 25 хвилин, 107℃.
- Вийміть і дайте охолонути;
- Потім ще раз переблендеріть, щоб розбити шматочки;
- Зберігайте у герметичному контейнері для спецій.
Поради:
Замість базиліку ви можете використати інші трави, наприклад, розмарин або чебрець. Крім того, ви можете поєднати декілька трав.
Термін придатності такої солі — до року за умови правильного зберігання в сухому прохолодному місці.
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