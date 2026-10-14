Геловінський манікюр: моторошні ідеї

Геловінський манікюр / © Credits

Реклама

До Геловіну залишається дедалі менше часу, тож саме час шукати натхнення для святкового манікюру. Розповімо про ідеї для тих, хто хоче додати образу трохи загадковості, проте не планує перетворювати нігті на повноцінний костюм для вечірки.

У моді напівпрозорі покриття, тонкі павутинки, мініатюрні привиди, чорні кінчики та глибокі відтінки червоного. Жодного надмірного декору, лише делікатні деталі, які створюють потрібний настрій.

Реклама

Геловінський манікюр більше не обов’язково має бути яскравим, перевантаженим декором чи буквально відтворювати святкові символи. Цього сезону головні герої — нюдові відтінки, глибокий бордо, чорний френч і мініатюрні деталі. Обирайте дизайн під власний стиль, адже іноді достатньо одного маленького привида чи ледь помітної павутинки, щоб створити по-справжньому магічний образ.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів