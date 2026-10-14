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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Геловінський манікюр: моторошні ідеї

Привиди на нюдовій основі, чорний френч із котячими вушками та винні нігті з глянцевим фінішем — цієї осені геловінський манікюр стає витонченішим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Геловінський манікюр

Геловінський манікюр / © Credits

До Геловіну залишається дедалі менше часу, тож саме час шукати натхнення для святкового манікюру. Розповімо про ідеї для тих, хто хоче додати образу трохи загадковості, проте не планує перетворювати нігті на повноцінний костюм для вечірки.

У моді напівпрозорі покриття, тонкі павутинки, мініатюрні привиди, чорні кінчики та глибокі відтінки червоного. Жодного надмірного декору, лише делікатні деталі, які створюють потрібний настрій.

Геловінський манікюр більше не обов’язково має бути яскравим, перевантаженим декором чи буквально відтворювати святкові символи. Цього сезону головні герої — нюдові відтінки, глибокий бордо, чорний френч і мініатюрні деталі. Обирайте дизайн під власний стиль, адже іноді достатньо одного маленького привида чи ледь помітної павутинки, щоб створити по-справжньому магічний образ.

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