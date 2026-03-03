Манікюр Бріджертонів instagram.com_ilysmnails / © Instagram

На сторінці Netflix US опублікували оригінальне відео, у якому майстриня манікюру ILYSM Nails продемонструвала свій новий витвір — манікюр, створений спеціально до 4 сезону «Бріджертонів». Майстриня вже відома своїми тематичними дизайнами, адже для кожного сезону вона вигадує окрему концепцію, яка відповідає історії, кольорам та настрою серіалу.

Цього разу її натхненням стали рожеві та фіолетові мотиви — кольори, які одразу нагадують про романтику, королівський блиск і драматичні сюжетні повороти, притаманні серіалу.

Квадратні нігті з пір’ям і фігурами героїв

Манікюр Бріджертонів instagram.com_ilysmnails / © Instagram

На одній руці авторка створила манікюр із чіткою, квадратною формою нігтів. Вони виконані в пастельно‑рожевих та фіолетових відтінках, нагадують колонну архітектуру з елегантним пір’ям, що візуально перегукуються з пишними костюмами персонажів. Особливо ефектними стали об’ємні фігурки головних героїв, виготовлені з акрилу, ніби маленькі скульптури на нігтях.

Трохи глітера та портрети

Дизайн на другій руці вирізняється своєю жіночністю та іскристістю, адже тут більше рожевого тону та глітерного металіку, що створює романтичний та святковий ефект. Особливою родзинкою є портрети головних персонажів серіалу, які майстриня нанесла на кожен ніготь. Саме ці деталі викликали найжвавішу реакцію у читачів.

Реакція фанатів

Публікація відео швидко зібрала лавину коментарів. Користувачі були у захваті, дехто писав, що «з’їхав з розуму від цього дизайну». Інші висловлювали бажання зробити собі такий самий манікюр, з портретами улюблених героїв. Багато фанатів зазначили, що цей артманікюр саме те, що треба, щоб відчути атмосферу «Бріджертонів» не лише під час перегляду, а й у реальному житті.

Це відео справді отримало величезну кількість гарних коментарів і схоже, що тренд на серіальний артманікюр тільки набирає обертів.

Такі колаборації краси та культури створюють багатовимірний досвід для фанатів, які обожнюють серіал «Бріджертонів», манікюр стає не просто декоративним елементом, а способом виразити свою любов до серіалу. Це також спосіб персоналізувати власний стиль і поєднати улюблену історію з актуальними трендами в індустрії краси.

Манікюр ILYSM Nails у тематиці «Бріджертонів» — це маленький витвір мистецтва, який об’єднав моду, серіальну естетику та креативність. Для багатьох він став не лише прикрасою, а справжнім джерелом натхнення. І судячи з реакцій шанувальників, такого нейл-арту у майбутньому може бути значно більше.