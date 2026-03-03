Нікола Пельтц зробила селфі топлес і в білих колготах, шокувавши шанувальників своєю худорлявістю

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Реклама

Акторка та світська левиця позувала топлес на двох селфі, які опублікувала у своєму блогу, викликавши бурхливу дискусію у коментарях.

31-річна Нікола опублікувавши знімок у дзеркалі, зроблений збоку, на якому вона зображена лише у білих напівпрозорих колготах, туфлях на підборах та повністю без одягу зверху.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

На іншому знімку в дзеркалі дівчина була заскочена в кремовому халаті, який вона спустила, щоб показати дуже сміливий фрагмент свого декольте.

Реклама

Багато підписників дружини Брукліна Бекхема взялися її хвалити, коментуючи знімки, написавши, що вона у чудовій формі.

«Ідеальне тіло», «Дівчина мрії», «Вона така прекрасна», — писали деякі з них.

Інші обурилися, написавши: «У чому сенс усього цього?..», «Стільки грошей, а їжа зовсім не приносить задоволення», «А її чоловік — кухар», — продовжували писати підписники.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Словом Ніколу, як і її чоловіка Брукліна, не вперше критикують за те, що він (Бруклін) кухар і не може нагодувати свою дружину. Втім, раніше Пельтц вже говорила, що скинула вагу спеціально для нової ролі у кіно.

Реклама