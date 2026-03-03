ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
724
Час на прочитання
1 хв

Нікола Пельтц зробила селфі топлес і в білих колготах, шокувавши шанувальників своєю худорлявістю

Нікола Пельтц розбурхала публіку, позуючи топлес на знімках, якими поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Нікола Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Акторка та світська левиця позувала топлес на двох селфі, які опублікувала у своєму блогу, викликавши бурхливу дискусію у коментарях.

31-річна Нікола опублікувавши знімок у дзеркалі, зроблений збоку, на якому вона зображена лише у білих напівпрозорих колготах, туфлях на підборах та повністю без одягу зверху.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

На іншому знімку в дзеркалі дівчина була заскочена в кремовому халаті, який вона спустила, щоб показати дуже сміливий фрагмент свого декольте.

Багато підписників дружини Брукліна Бекхема взялися її хвалити, коментуючи знімки, написавши, що вона у чудовій формі.

«Ідеальне тіло», «Дівчина мрії», «Вона така прекрасна», — писали деякі з них.

Інші обурилися, написавши: «У чому сенс усього цього?..», «Стільки грошей, а їжа зовсім не приносить задоволення», «А її чоловік — кухар», — продовжували писати підписники.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Словом Ніколу, як і її чоловіка Брукліна, не вперше критикують за те, що він (Бруклін) кухар і не може нагодувати свою дружину. Втім, раніше Пельтц вже говорила, що скинула вагу спеціально для нової ролі у кіно.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Дата публікації
Кількість переглядів
724
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie