Тримайте їх напоготові: 7 квітів, які можна посіяти просто в землю, коли вона відтане

У березні, коли земля відтає, можна починати сіяти квіти, які прикрасять ваш сад яскравими барвами влітку.

Запасіться цим насінням зараз, рекомендує GardeningKnowHow тримайте напоготові совок і стежте за прогнозом погоди.

Багато квітучих рослин можна висіяти лише після останніх заморозків, але не ці витривалі. Вони можуть легко впоратися з невеликою холодною погодою, і ви можете почати сіяти насіння в землю щойно ваш ґрунт відтане.

Усі ці барвисті садові перлини є витривалими однорічниками, що означає, що вони певною мірою холодостійкі та завершують свій життєвий цикл за рік. Оскільки їхня мета — прорости, а потім виростити квіти, щоб залучити запилювачів, щоб вони могли дати насіння, щоб забезпечити ще один раунд цієї життєвої гри наступного року, вони швидкі працівники. І вони дуже хочуть рости. Тож все, що вам потрібно зробити — це дати їм справедливий шанс.

Щойно ваш ґрунт достатньо відтане, щоб його можна було обробляти, посійте це витривале однорічне насіння просто туди, де ви хочете, щоб воно росло. Добре, якщо ґрунт трохи прогріється, тому зверніть увагу на момент у вашому саду, коли це надокучливе насіння бур’янів почне проростати всюди. Це чудовий показник того, що ґрунт достатньо теплий, щоб ці стійкі рослини проросли та добре розпочали ріст.

Вам доведеться змиритися з тим, що тут є певний елемент удачі, тому що якщо вас вразить тривалий вибух негоди, коли розсада ще маленька, вона може не вижити. Але все це насіння настільки крихітне, що в середньому пакеті його буває сотні, тому просто спробуйте ще раз, щойно холод мине. Залежно від того, наскільки відкритий ваш сад, воно зазвичай впорається з легкими заморозками. А якщо прогнозуються особливо сильні пізні заморозки, ви завжди можете накинути зверху трохи садового флісу, як-от легку тканину, щоб забезпечити їм затишок на ніч.

Як запасний варіант завжди можна висівати лише кілька насінин у приміщенні одночасно з сіянням на відкритому повітрі. Більшість цих рослин ненавидять, коли порушують їхнє коріння, тому сійте їх у біорозкладні горщики, щоб ви могли посадити їх просто в землю разом з горщиком через місяць-два. Їм не потрібен багатий, родючий ґрунт, тому оберіть початкову суміш для насіння, яка надає пріоритет дренажу, а не поживним речовинам.

Очевидно, що чим ближче ви сієте до дати останніх заморозків, тим більше шансів на виживання. І, звичайно, проростання може зайняти трохи більше часу. Але ці сміливі рослини переносять будь-яку несезонну погоду, а ранній початок їхнього посіву означає, що можна почати насолоджуватися їхніми барвистими пелюстками якомога швидше.

Морозостійкі однорічні рослини для раннього посіву

Мак

Маки / © Getty Images

Мак може похвалитися махровими квітами у відтінках від тьмяно-рожевого до красивого бордового, часто пронизаними димчастим, сріблястим блиском. Кожна квітка має унікальне поєднання кольорів, і маки надзвичайно легко вирощувати. Вони охоче самосіються, тому посійте їх один раз, приблизно за місяць до останніх заморозків — і ви насолоджуватиметеся гарними квітами довгі роки.

Нігелла (Nigella) або чорнушка

© Credits

Ці мальовничі квіти настільки гарні для свого мініатюрного розміру, і вони так рясно ростуть, що у вас швидко з’явиться цілий букет. Їхнє філігранне листя легке, тому це чудова рослина, яку можна «втиснути» в клумбу, оскільки вона не «задушить» інші рослини. Фіолетові насіннєві коробочки також божественні. Ця рослина не така витривала, як деякі інші, витримує лише до -5°C, але її точно варто посіяти заздалегідь.

Волошки

Волошки / © Associated Press

Привнесіть у свій сад вінтажну палітру рум’яно-рожевих, рожево-червоних, блакитних та кремово-білих відтінків за допомогою цієї чарівної однорічної рослини. Її неймовірно легко вирощувати, і запилювачі будуть у захваті від неї так само, як і ви. Хоча волошки й витривалі, висівайте їх безпосередньо від березня, і вони швидко зацвітуть, квітнучи все літо, якщо регулярно зрізати суцвіття. Пелюстки волошок їстівні, тому посипте кількома салат для гарного прикрашання.

Амі зубна

Амі зубна / © Credits

Чудовий наповнювач для букетів, а також бордюрів, яскраво-зелений колір парасольок Ammi visnaga є фантастичним тлом для інших квітів. Також відомі як квітка єпископа, вони вицвітають до чистого білого. Важко повірити, що крихітне насіння виростає в такі статуеткові рослини, зі стеблами, що досягають висоти до 120 см. Їм потрібно трохи більше тепла, ніж іншим, щоб прорости, що може зайняти до 30 днів, тому будьте терплячими.

Немофіла

Немофіла / © Credits

Nemophila menziesii може виростати лише до 10 см заввишки, але її чудові квіти у формі блюдця помітить кожен відвідувач саду завдяки цьому яскраво-блакитному відтінку. Вона походить з Північно-Західної Америки та окремим чином віддає перевагу холоду. Сійте, щойно можна буде обробити ґрунт, але лише на невелику глибину, оскільки насінню для проростання потрібне світло. У тепліших зонах найкраще сіяти цих красунь пізньої осені.

Іберіс парасольковий

Іберіс парасольковий / © Credits

Іберіс парасольковий — улюбленець серед витривалих однорічних рослин. Хоча він не такий витривалий, як інші, його так швидко та легко вирощувати, що рослину варто сіяти, щойно ви будете впевнені, що заморозки відсутні. Якщо вам пощастить, у вас будуть квіти до травня, і ви можете продовжувати сіяти його кожні два-три тижні для цвітіння до жовтня.

Календула «Рожевий сюрприз»

Календула «Рожевий сюрприз» / © Credits

Цей абрикосовий, лососево-рожевий відтінок просто чудовий, і він все ще має всі переваги звичайної календули лікарської: запилювачі його люблять, він корисний на городі як природний засіб боротьби зі шкідниками, а його пелюстки їстівні. Посійте його, щойно земля відтане — і він зацвіте до червня.