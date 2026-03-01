ТСН у соціальних мережах

День ангела 1 березня: кого та як вітати з іменинами

1 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 1 березня, день ангела

Який сьогодні, 1 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 1 березня

1 березня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Івана, Михайла, Нестора, Олександра, Петра, Антоніну, Ганну, Дарину, Надію, Олександру, Ольгу.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві легко вливається в колектив. В дорослому віці стає творчим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як «повернувшись додому». В дитинстві впертий. В дорослому віці стає авантюристом.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає мужнім.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві темпераментний. В дорослому віці стає приємним в спілкуванні.

Антоніна — латинське ім’я, перекладається як «з династії Антоніїв». В дитинстві добродушна. В дорослому віці стає відповідальною.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві тиха. В дорослому віці стає працьовитою.

Дарина — давньоперсидське походження, означає «переможниця». В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає акуратною.

Надія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «надія». В дитинстві впевнена в собі. В дорослому віці стає оптимістичною.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві смілива. В дорослому віці стає рішучою.

Ольга — скандинавське походження, означає «свята». В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає комунікабельною.

День ангела 1 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 1 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою душу, дарує світло на шляху та допомагає здійснювати найсміливіші мрії. Бажаю радості, гармонії та тепла в серці щодня.

***

З Днем ангела! Хай твій ангел-хранитель буде поруч у будь-якій миті життя, оберігає від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя та спокою в душі.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел, який завжди стоїть за твоєю спиною, дарував тобі світлі думки, радісні події та підтримку в будь-яких починаннях. Нехай кожен день буде наповнений теплом і добром.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає твій шлях, наповнює життя світлом і любов’ю, а серце — спокоєм і щирою радістю. Бажаю міцного здоров’я, гармонії та незламного оптимізму.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел завжди підказував правильні рішення, оберігав від труднощів і наповнював дні щастям, добром та натхненням. Хай життя буде яскравим і багатим на приємні миті.

