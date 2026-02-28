Новий наступ на Київ: експерт пояснив, чи можливий прорив армії РФ з Білорусі

Наступ на Київ / © ТСН.ua

Реклама

Загроза повторного наступу російських військ на Київ з території Білорусі залишається, хоча й оцінюється аналітиками як низька.

Про це розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю «Главред».

За словами Івана Ступака, шанс на те, що Росія знову спробує атакувати Київ з півночі, є невеликим, проте повністю виключати його не варто. Сучасна війна довела, що українська армія має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Реклама

«Такий варіант можливий. Нинішня війна показала, що немає підстав відкидати будь-який сценарій, навіть якщо ймовірність його реалізації менше 5-10%. Так що друга спроба Росії рушити на Київ малоймовірна, але можлива», — підкреслив Ступак.

Ексспівробітник СБУ нагадав, що весь кордон з Білоруссю наразі замінований, щільно перекритий та обладнаний сучасними інженерними укріпленнями.

«Хочеться вірити, що так воно і є, і не залишилося десь 20 метрів, які навмисно або випадково не заміновані, і де можуть пройти російські війська», — зазначив Ступак.

Водночас він запевнив, що підготувати такий масштабний наступ непомітно для української розвідки ворогу не вдасться. Накопичення особового складу та створення багатотисячного угруповання військ біля нашого кордону фіксуватиметься заздалегідь, що дасть ЗСУ час на реакцію.

Реклама

Експерт окремо наголосив на наслідках, які очікують на Білорусь у разі сприяння новій російській агресії. Якщо окупанти знову спробують використати територію сусідньої держави як плацдарм для атаки на Київ, Україна матиме повне моральне та військове право бити у відповідь.

«Нехай Лукашенко не ображається — нам можна буде атакувати всі об’єкти на території Білорусі, по яких ми вважатимемо за необхідне вдарити: аеродроми, нафтопереробні заводи тощо», — резюмував Ступак.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що російські війська наразі не мають можливості здійснити новий наступ на столицю України, а чутки про можливий прорив на київському напрямку не відповідають дійсності.

Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем, і підкреслив, що Україна продовжує тримати оборону завдяки стійкості та самопожертві військовослужбовців на передовій, які у надскладних умовах утримують фронт.