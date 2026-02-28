- Дата публікації
Відключення світла 1 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на неділю, 1 березня, для столиці та всіх регіонів України.
У більшості регіонів України у неділю, 1 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині ситуація в енергосистемі покращилась. Перший день весни пройде з мінімальними відключеннями.
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області графіки діють лише в тих населених пунктах, де дозволяє стан мережі. У місті Одеса наразі тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла на Одещині 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
У Запорізькій області ситуація залишається напруженою. Світла в домівках не буде майже половину доби, а періоди відключень триватимуть по 5-7 годин.
Графік відключення світла у Запорізькій області 1 березня:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 11:30
4.1: 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00
4.2: 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00
5.1: 09:00 — 11:30, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00
6.1: 13:30 — 18:30
6.2: 13:30 — 18:30
Графік відключення світла в Полтавській області
На Полтавщині електрика в оселях буде лише 9 годин на добу. В нічні години світла буде трохи більше, тож варто запланувати енерговитратні справи саме на цей час.
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
На Кіровоградщині ситуація в енергосистемі дещо покращилась. Світла не буде по 6-7 годин на добу.
Графік відключення світла на Кіровоградщині 1 березня:
Черга 1.1: 04-06, 12-14, 20-22
Черга 1.2: 04-06, 12-14, 20-22
Черга 2.1: 04-06, 08-10, 16-18
Черга 2.2: 00-02, 08-10, 16-18
Черга 3.1: 00-02, 08-10, 16-18
Черга 3.2: 00-02, 08-10, 16-18
Черга 4.1: 06-08, 14-16, 22-24
Черга 4.2: 06-08, 14-16, 22-24
Черга 5.1: 06-08, 10-11, 14-16, 18-20
Черга 5.2: 02-04, 10-11, 14-16, 18-20
Черга 6.1: 02-04, 10-12, 18-20
Черга 6.2: 02-04, 10-12, 18-20
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині ситуація залишається складною, але світла все ж буде трохи більше. Загалом відключення триватимуть 10-14 годин на добу періодами по 2-4 години. А для черги 4.1 взагалі заплановано лише 8 годин без світла.
Графік відключення світла в Житомирській області
Перший день весни в Житомирській області пройде з мінімальними відключеннями. Світла не буде лише по 2 години для кожної черги.
Графік відключення світла на Житомирщині 1 березня:
Черга 1.1: 8:00-10:00, 22:00-24:00
Черга 1.2: 10:00-12:00, 22:00-24:00
Черга 2.1: 12:00-14:00
Черга 2.2: 14:00-16:00
Черга 3.1: 16:00-18:00
Черга 3.2: 16:00-18:00
Черга 4.1: 16:00-18:00
Черга 4.2: 18:00-20:00
Черга 5.1: 18:00-20:00
Черга 5.2: 18:00-20:00
Черга 6.1: 20:00-22:00
Черга 6.2: 20:00-22:00
Графік відключення світла в Чернігівській області
На Черкащині 1 березня світло відключатимуть на 2-4 години в залежності від черги.
Графік відключення світла на Чернігівщині 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 1 березня:
1.1: 14:00 — 16:00
1.2: 02:00 — 04:00, 22:00 — 24:00
2.1: 16:00 — 18:00
2.2: 12:00 — 14:00
3.1: 08:00 — 10:00, 20:00 — 22:00
3.2: 04:00 — 06:00, 18:00 — 20:00
4.1: 10:00 — 12:00, 22:00 — 24:00
4.2: 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00
5.1: 00:00 — 02:00, 18:00 — 20:00
5.2: 16:00 — 18:00
6.1: 16:00 — 18:00
6.2: 20:00 — 22:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 1 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 1 березня: доповнюється
Де не відключатимуть світло
У суботу, 28 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, нардеп розповів, що буде зі світлом в Україні у найближчі пів року і коли зникнуть графіки відключень. Андрій Жупанин наголосив, що протягом найближчого місяця змін на краще очікувати не варто.