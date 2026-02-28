ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
218
3 хв

Відключення світла 1 березня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на неділю, 1 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 1 березня

У більшості регіонів України у неділю, 1 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині ситуація в енергосистемі покращилась. Перший день весни пройде з мінімальними відключеннями.

Графік відключення світла на Київщині 1 березня

Графік відключення світла на Київщині 1 березня

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області графіки діють лише в тих населених пунктах, де дозволяє стан мережі. У місті Одеса наразі тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Одещині 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запорізькій області ситуація залишається напруженою. Світла в домівках не буде майже половину доби, а періоди відключень триватимуть по 5-7 годин.

Графік відключення світла у Запорізькій області 1 березня:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 11:30

4.1: 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00

4.2: 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 11:30, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00

6.1: 13:30 — 18:30

6.2: 13:30 — 18:30

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині електрика в оселях буде лише 9 годин на добу. В нічні години світла буде трохи більше, тож варто запланувати енерговитратні справи саме на цей час.

Графік відключення світла на Полтавщині 1 березня

Графік відключення світла на Полтавщині 1 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині ситуація в енергосистемі дещо покращилась. Світла не буде по 6-7 годин на добу.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 1 березня:

Черга 1.1: 04-06, 12-14, 20-22

Черга 1.2: 04-06, 12-14, 20-22

Черга 2.1: 04-06, 08-10, 16-18

Черга 2.2: 00-02, 08-10, 16-18

Черга 3.1: 00-02, 08-10, 16-18

Черга 3.2: 00-02, 08-10, 16-18

Черга 4.1: 06-08, 14-16, 22-24

Черга 4.2: 06-08, 14-16, 22-24

Черга 5.1: 06-08, 10-11, 14-16, 18-20

Черга 5.2: 02-04, 10-11, 14-16, 18-20

Черга 6.1: 02-04, 10-12, 18-20

Черга 6.2: 02-04, 10-12, 18-20

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація залишається складною, але світла все ж буде трохи більше. Загалом відключення триватимуть 10-14 годин на добу періодами по 2-4 години. А для черги 4.1 взагалі заплановано лише 8 годин без світла.

Графік відключення світла на Сумщині 1 березня

Графік відключення світла на Сумщині 1 березня

Графік відключення світла в Житомирській області

Перший день весни в Житомирській області пройде з мінімальними відключеннями. Світла не буде лише по 2 години для кожної черги.

Графік відключення світла на Житомирщині 1 березня:

Черга 1.1: 8:00-10:00, 22:00-24:00

Черга 1.2: 10:00-12:00, 22:00-24:00

Черга 2.1: 12:00-14:00

Черга 2.2: 14:00-16:00

Черга 3.1: 16:00-18:00

Черга 3.2: 16:00-18:00

Черга 4.1: 16:00-18:00

Черга 4.2: 18:00-20:00

Черга 5.1: 18:00-20:00

Черга 5.2: 18:00-20:00

Черга 6.1: 20:00-22:00

Черга 6.2: 20:00-22:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Черкащині 1 березня світло відключатимуть на 2-4 години в залежності від черги.

Графік відключення світла на Чернігівщині 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 1 березня:

1.1: 14:00 — 16:00

1.2: 02:00 — 04:00, 22:00 — 24:00

2.1: 16:00 — 18:00

2.2: 12:00 — 14:00

3.1: 08:00 — 10:00, 20:00 — 22:00

3.2: 04:00 — 06:00, 18:00 — 20:00

4.1: 10:00 — 12:00, 22:00 — 24:00

4.2: 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00

5.1: 00:00 — 02:00, 18:00 — 20:00

5.2: 16:00 — 18:00

6.1: 16:00 — 18:00

6.2: 20:00 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 1 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 1 березня: доповнюється

Де не відключатимуть світло

У суботу, 28 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, нардеп розповів, що буде зі світлом в Україні у найближчі пів року і коли зникнуть графіки відключень. Андрій Жупанин наголосив, що протягом найближчого місяця змін на краще очікувати не варто.

Новина доповнюється
