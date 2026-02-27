Не відкривайте ці листи: "Укренерго" попередило про нову небезпечну "схему" з графіками відключень

Укренерго / © УНІАН

Росія та кіберзлочинці розпочали нову хвилю атак на українців, маскуючись під офіційні повідомлення енергетиків. НЕК «Укренерго» застерігає про небезпечне розсилання електронних листів, що містять шкідливе програмне забезпечення.

Як працює схема

Зловмисники надсилають листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії від 24 до 28 лютого» або «Оновлений графік обмежень».

Для того, щоб приспати пильність отримувача, шахраї використовують комбіновані адреси. Листи надходять з фейкової скриньки uaenergy@et-sy-newnews.com, проте в адресному рядку часто фігурують реальні контакти компанії (office@ua.energy або info@ua.energy), щоб викликати довіру в отримувача.

У чому небезпека?

Адресату пропонують завантажити файл із «графіком». Насправді під виглядом документа ховається вірус. Після запуску програма дозволяє зловмисникам:

викрасти паролі та банківські дані;

отримати доступ до особистої інформації на пристрої;

використовувати ваш комп’ютер або смартфон для здійснення подальших кібератак.

Як захиститися: поради «Укренерго»

В енергокомпанії наголошують: «Укренерго» ніколи не надсилає графіки відключень в особисті повідомлення чи на пошту.

Якщо ви отримали такий лист:

Не завантажуйте жодних файлів та не переходьте за посиланнями. Негайно видаліть повідомлення. Якщо ви все ж відкрили файл — терміново перевірте пристрій оновленим антивірусом.

«Актуальна інформація про обмеження публікується лише на офіційних сторінках "Укренерго" у соцмережах. Графіки за конкретними адресами доступні виключно на сайтах ваших обленерго», — нагадують у пресслужбі.

