ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Шоколадний паровоз

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв
Шоколадний паровоз

5000 деталей і 22 вагони: поїзд став найдовшою шоколадною скульптурою в історії — фото

Мальтійський майстер шоколаду разом зі студентами створив 55,27-метровий паровоз із понад 5000 деталей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Мальтійський шоколатьє Ендрю Фарругія разом зі своєю командою встановив новий світовий рекорд, створивши найдовшу у світі шоколадну скульптуру — паровоз довжиною 55,27 метра.

Рекорд офіційно зафіксувала Guinness World Records.

Над проєктом працювали близько чотирьох місяців, хоча етап планування тривав майже рік. До створення композиції долучилися студенти Мальтійського інституту туристичних досліджень.

Скульптура відтворює старовинний паровий локомотив із 22 вагонами. Кожен вагон важив близько 160 кілограмів. Загалом команда виготовила приблизно 5000 окремих шоколадних деталей, зокрема близько 180 коліс лише для вагонів. Усі елементи вирізали або ліпили вручну в Бергамо, після чого обережно транспортували до Мілана для фінального складання.

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Шоколадний поїзд презентували в Мілані напередодні Зимових Олімпійських ігор. За словами Фарругії, цей рекорд став для нього можливістю залишити спадщину своєму інституту, країні та родині.

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Довжина скульптури — 55,27 метра — перевищує розміри стандартного олімпійського басейну та майже відповідає розмаху крил пасажирського літака Boeing 747.

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Втім, після декількох тижнів перебування просто неба шоколадна конструкція втратила придатність до споживання. Частину скульптури планують переплавити для навчальних цілей, а іншу — використати як корм для тварин.

Нагадаємо, що відомо про найдорожчий телефонний номер у світі.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie