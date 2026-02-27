Реклама

Мальтійський шоколатьє Ендрю Фарругія разом зі своєю командою встановив новий світовий рекорд, створивши найдовшу у світі шоколадну скульптуру — паровоз довжиною 55,27 метра.

Рекорд офіційно зафіксувала Guinness World Records.

Над проєктом працювали близько чотирьох місяців, хоча етап планування тривав майже рік. До створення композиції долучилися студенти Мальтійського інституту туристичних досліджень.

Скульптура відтворює старовинний паровий локомотив із 22 вагонами. Кожен вагон важив близько 160 кілограмів. Загалом команда виготовила приблизно 5000 окремих шоколадних деталей, зокрема близько 180 коліс лише для вагонів. Усі елементи вирізали або ліпили вручну в Бергамо, після чого обережно транспортували до Мілана для фінального складання.

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Шоколадний поїзд презентували в Мілані напередодні Зимових Олімпійських ігор. За словами Фарругії, цей рекорд став для нього можливістю залишити спадщину своєму інституту, країні та родині.

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Довжина скульптури — 55,27 метра — перевищує розміри стандартного олімпійського басейну та майже відповідає розмаху крил пасажирського літака Boeing 747.

Шоколадний паровоз / © Guinness World Records

Втім, після декількох тижнів перебування просто неба шоколадна конструкція втратила придатність до споживання. Частину скульптури планують переплавити для навчальних цілей, а іншу — використати як корм для тварин.

