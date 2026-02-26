Пара знайшла унікальний скарб під бур’янами: знахідка приголомшила істориків (фото)

Сад (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Подружжя з Луїзіани (США) випадково виявило на власному подвір’ї 1900-річну мармурову плиту, яка виявилася зниклим артефактом з італійського музею. Антична реліквія, що присвячена римському солдату, вважалася втраченою понад 80 років після бомбардувань у Європі.

Про це пише Sciencealert.

Археологічна знахідка в квітнику

Антропологиня Даніелла Санторо та її чоловік Аарон Лопес знайшли напівзаховану в землі плиту під час розчищення саду біля свого будинку в районі Керролтон. Латинський напис на мармурі, що починався з фрази Dis Manibus («духам померлих»), змусив пару запідозрити, що знахідка не є звичайною садовою декорацією.

Реклама

«Коли бачиш щось подібне, розумієш: це не пересічна річ. Ми навіть замислилися, чи не знайшли стару могилу просто в себе під ногами», — поділилася Даніелла Санторо.

Історія фракійського солдата

Експерти з університетів Тулейна та Нового Орлеана, які дослідили напис, встановили: камінь є надгробком римського легіонера на ім’я Секст Конгеній Вер. Згідно з текстом, солдат був фракійцем за походженням і помер у віці 42 років, віддавши 22 роки військовій службі.

Дослідники з’ясували, що на початку XX століття цей артефакт зберігався в Національному археологічному музеї міста Чивітавекк’я (Італія). Під час Другої світової війни, 1943–1944 років, музей був зруйнований бомбардуваннями союзників. після чого надгробок зник і був внесений до списку втрачених культурних цінностей.

Надгробок римського легіонера на ім’я Секст Конгеній Вер. / © Sciencealert

Як з’ясувалося пізніше, реліквію привіз до США дідусь колишньої власниці будинку — Чарльз Паддок-молодший, який служив в Італії під час війни. Його нащадки вважали плиту просто гарним витвором мистецтва і використовували її як садовий декор, не підозрюючи про її справжній вік та походження.

Реклама

«Ми поставили його в саду як символ нашого нового дому. Я й гадки не мала, що це 2000-річна реліквія», — розповіла колишня власниця маєтку Ерін Скотт О’Браєн.

Наразі команда ФБР із боротьби зі злочинами у сфері мистецтва координує процес репатріації артефакту. Після 80-річної мандрівки через Атлантику надгробок Секста Конгенія Вера офіційно повернуть до Італії, у рідний музей у Чивітавекк’ї.

Нагадаємо, під час масштабної реставрації старої ратуші в англійському місті Мідлсбро робітники несподівано натрапили на ідеально збережену капсулу часу часів королеви Вікторії.

Раніше ми писали, що у саду на півдні Англії знайшли скарб, який пролежав у землі понад 500 років. Пара випадково відкопала золоті монети Тюдорів на сотні тисяч доларів.