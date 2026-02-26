Таємниця старої вежі: будівельники виявили капсулу часу з Вікторіанської епохи

Ратуша у місті Мідлсбро зберігала капсулу часу понад півтора століття

Реклама

Під час масштабного проєкту з реконструкції однієї з найстаріших будівель англійського міста Мідлсбро робітники зробили несподіване відкриття. Під годинниковою вежею Старої ратуші вони знайшли ідеально збережену капсулу часу, яку заховали там ще 1858 року.

Про це пише Newsweek.

Що знайшли всередині капсули

Знахідку виявили під час реставраційних робіт вартістю 6,3 мільйона фунтів стерлінгів. Капсула була замурована у фундаментний камінь, який свого часу заклав тодішній мер міста Генрі Томпсон.

Реклама

Всередині реставратори виявили рукописні документи з підписами батьків-засновників міста. Також там лежав ідеально збережений примірник місцевої газети від 25 вересня 1858 року та срібна монета номіналом три пенси 1857 року випуску. На одному з пергаментів зазначалося, що ще 30 років тому на місці ратуші було звичайне пасовище з єдиним будинком.

«Газети та пергаментний документ перебувають у надзвичайно хорошому стані, практично без ознак пошкодження водою чи киснем. Вікторіанці чудово впоралися із герметизацією вмісту в капсулі, а потім і у фундаментному камені», — розповіла реставраторка місцевого архіву Гелен Кендалл.

Історична цінність знахідки

Керівник будівельної компанії Пол Гаммертон зізнався, що виявлення артефактів Вікторіанської епохи у перші ж дні проєкту стало неймовірним моментом для всієї команди. За його словами, ця знахідка є потужним нагадуванням про те, чому так важливо зберігати старі історичні будівлі.

Стару ратушу, яка зачинилася ще 1996 року, планують перетворити на сучасний комерційний простір. Реставрацію годинникової вежі та самої будівлі планують завершити до святкування 200-річчя Мідлсбро у 2030 році. Всі знайдені артефакти будуть ретельно законсервовані та збережені для майбутніх поколінь.

Реклама

Нагадаємо, у саду на півдні Англії знайшли скарб, який пролежав у землі понад 500 років. Пара випадково відкопала золоті монети Тюдорів на сотні тисяч доларів.