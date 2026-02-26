- Дата публікації
На місці заводу – чорна пляма: з’явилися фото наслідків атаки на підприємство російського ВПК
У зоні вибуху після атаки дронів опинилися установки з виробництва аміачної селітри.
У Мережі з’явилися фото наслідків удару по виробничих потужностях російського хімзаводу, де виготовляли аміачну селітру — один з компонентів вибухових речовин для боєприпасів армії держави-агресорки. Атака дронів ФП-1 на підприємство російського ВПК у Дорогобужі Смоленської області РФ відбулася 25 лютого.
На супутникових фото, опублікованих OSINT-проєктом «КіберБорошно», видно що на місці хімзаводу тепер чорніє величезна пляма.
У коментарі до опублікованих зображень аналітики повідомили, що внаслідок атаки відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції — аміачної селітри.
Також у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри.
Через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів.
Уламки, що розлетілися внаслідок вибуху, були помітні на значній території.
З відкритих джерел відомо, що у 2024 році уражений виробничий майданчик цього хімічного гіганта забезпечив близько 10% усього виробництва аміачної селітри в Росії.
Нагадаємо, Україна масштабує кампанію ударів по глибокому тилу РФ, застосовуючи новітні розробки власного ВПК та ефективну тактику дронових атак. Головною новиною стало офіційне підтвердження використання вітчизняних крилатих ракет FP-5 Flamingo, здатних досягати цілей за тисячі кілометрів від кордону.