Завод "Дорогобуж" в России после атаки дронов / © из соцсетей

В Сети появились фото последствий удара по производственным мощностям российского химзавода, где изготавливали аммиачную селитру — один из компонентов взрывчатых веществ для боеприпасов армии государства-агрессора. Атака дронов ФП-1 на предприятие российского ВПК в Дорогобуже Смоленской области РФ состоялась 25 февраля.

На спутниковых фото, опубликованных OSINT-проектом «КиберБорошно», видно что на месте химзавода теперь чернеет огромное пятно.

В комментарии к опубликованным изображениям аналитики сообщили, что в результате атаки произошла цепь взрывов на площадке автомобильного транспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции — аммиачной селитры.

Также в зоне взрыва оказались установки по производству аммиачной селитры.

Из-за мощной взрывной волны была полностью разрушена одна из эстакад и повреждена часть соседних производственных установок в радиусе нескольких сотен метров.

Обломки, разлетевшиеся в результате взрыва, были заметны на значительной территории.

Из открытых источников известно, что в 2024 году пораженная производственная площадка этого химического гиганта обеспечила около 10% всего производства аммиачной селитры в России.

Напомним, Украина масштабирует кампанию ударов по глубокому тылу РФ, применяя новейшие разработки собственного ВПК и эффективную тактику дроновых атак. Главной новостью стало официальное подтверждение использования отечественных крылатых ракет FP-5 Flamingo, способных достигать целей за тысячи километров от границы.