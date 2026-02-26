- Дата публикации
Двойной удар стихии накроет Украину: на центр идут наводнения, а с севера антициклон — предупреждение синоптиков
На смену февральским морозам приходит аномальное тепло до +13 градусов, но вместе с ним — угроза масштабных паводков. Синоптики предупреждают о резком подъеме уровней воды в реках, что может привести к затоплению частных усадеб.
Антициклон Heiko несет в Украину сухую и солнечную погоду, однако ночные морозы и активное таяние снега спровоцировали серьезные гидрологические угрозы в нескольких регионах.
Пока жители большинства областей готовятся к весеннему теплу, спасатели и власти мобилизуют ресурсы для борьбы с подтоплениями и подъемом уровней воды в реках.
Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни и каким областям грозит подтопление — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину надвигается антициклон Heiko, который обусловит сухую и местами солнечную погоду.
По словам Диденко, 27 февраля, прибрежные страны Европы будут находиться под влиянием активного циклона Chiara с центром над Скандинавией, что принесет туда сильный ветер и дожди.
В то же время большинство стран континента, включая Украину, окажутся в зоне действия антициклона Heiko, благодаря которому осадков не предвидится.
По даннымУкраинского гидрометеорологического центра 27 февраля погоду в стране будет определять поле высокого давления и прохладный воздух. Ожидается переменная облачность без осадков, лишь ночью в Крыму возможен небольшой мокрый снег с дождем.
В северных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме южных регионов и Закарпатья, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, на востоке и юге — северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит ночью от -2 до -8 градусов мороза, днем — от -2 градусов мороза, до +3 градусов тепла. На юге и крайнем западе ожидается от +2 до +8 градусов тепла.
Синоптик Виталий Постригань сообщает, что в последние дни нынешней зимы в Украине будет преимущественно облачно.
«Ночью прогнозируем 1-6° мороза, днем 4-9° тепла. Кроме поступления теплого воздуха, на рост температуры будет влиять и яркое солнце. Такие умеренные градусы будут способствовать постепенному снеготаянию и оттаиванию промерзшей почвы. Зима еще не закончилась, и морозы еще обычное явление», — отметил он.
По прогнозу синоптиков, погода в Украине в конце недели порадует настоящим весенним теплом. Местами воздух прогреется до +13 градусов. Март начнется с небольших осадков в нескольких областях и высокой дневной температуры воздуха.
Синоптики предупреждают о паводках, власти готовятся к опасности
Из-за активного таяния снега и повышения температуры с 26 февраля по 2 марта на реках бассейна Южного Буга и Ингула ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,6 метра. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют удержание воды на поймах, в этих областях объявлен І уровень опасности — желтый.
В Кропивницком метеорологи предупреждают о возможном частичном затоплении жилых домов на прирусловых улицах, из-за чего в области объявили о II уровне опасности — оранжевый.
На фоне этих прогнозов премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с руководством ГСЧС, МВД и Минсоцполитики по подготовке к весенним паводкам. Во всех регионах введен круглосуточный мониторинг ситуации, а ГСЧС и главы ОГА получили поручение сформировать резервы техники и горючего.
В то же время правительство разрабатывает механизм денежной помощи пострадавшим общинам и уязвимым группам населения на случай масштабных подтоплений.
Погода в Киеве
В Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится. В то же время синоптики предупреждают об утреннем тумане и гололеде.
Температура по области ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, днем от — 2 градусов мороза до +3 градусов тепла.
По данным портала Sinoptik, в Киеве 27 облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не предвидится.
Температура воздуха будет составлять:
от -3 до -2 градусов мороза ночью;
от 0 до +1 градуса тепла днем.
Погода в Кропивницком
На Кировоградщине из-за активного таяния снега зафиксированы многочисленные подтопления, что заставило спасателей работать в усиленном режиме. За 25 февраля подразделения ГСЧС 17 раз выезжали для откачки воды, больше всего вызовов поступило из Голованевского, Кропивницкого и Новоукраинского районов.
Помощь понадобилась владельцам 14 частных усадеб, также вода заполнила один из подвалов и территорию детского сада.
Ситуацию осложняет прогноз погоды на 27 февраля: по области ожидается облачность с прояснениями, но без новых осадков. Несмотря на дневное тепло от 0 до +5 градусов тепла, ночные морозы до -5 градусов вызовут гололедицу на дорогах, что создает дополнительную опасность для водителей и пешеходов.
В самом Кропивницком ночью температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +4 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области 27 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков и с хорошим уровнем видимости на автодорогах. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -6 градусов мороза ночью и до +6 градусов тепла днем.
В Одессе столбики термометра будут показывать от -1 до-3 градусов мороза ночью, и до +6 градусов тепла днем.
Вдоль морского побережья ожидаетсясеверный ветер скоростью 6-11 м/с, легкое волнение моря и безопасные уровни воды, тогда как на лиманах будет сохраняться незначительный ледовый покров до 10%.
В то же время в Березовском районе объявленII уровень опасности (оранжевый) из-за сложной гидрологической ситуации. Вследствие активного таяния снега, загромождения русла и антропогенных факторов на реке Тилигул ожидается подъем уровня воды еще на 0,2-0,5 метра.
Это создает серьезную угрозу дальнейшего затопления частных усадеб и жилых домов в городе Березовка, а также возможно подтопление домов в селе Викторовка.
Погода в Харькове
В пятницу на Харьковщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы возможен слабый туман, а на дорогах будет сохраняться гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.
Температура воздуха по региону ночью составит от -3 до -8 градусов мороза, днем будет колебаться от -2 градусов до +3 градусов тепла.
В городе Харькове синоптики осадков также не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман, на дорогах будет скользко. Ветер умеренный, северо-восточного направления. Столбики термометров ночью покажут до -5 градусов ниже нуля, а днем будут держаться на отметке около 0.
Погода в Днепре
На Днепропетровщине 27 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью в городе Днепр и местами по области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Днем без осадков. На дорогах местами будет гололедица
Температура по области:
ночью от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла;
днем 0 до +5 градусов тепла.
По городу Днепр:
ночью от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла;
днем от +1 до +3 градусов тепла.
Погода во Львове
В пятницу, 27 февраля, синоптическую ситуацию на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит сухую и спокойную погоду. В течение суток ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.
Водителям стоит быть внимательными: в ночные и утренние часы возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.
Ночь будет морозной: синоптики прогнозируют от -2 до -7 градусов ниже нуля, однако днем воздух прогреется до +10 градусов тепла. Во Львове ночная температура составит до -5 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждают о поднятии уровней воды в реках области местами более полутора метров. На Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.
«27 февраля — 02 марта на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,2 — 0,7 м, на ГП р.Западный Буг — с.Литовеж на 0,7 — 1,2 м над уровнями на 08:00 ч 26 февраля, местами выход воды на пойму, ледоход», — говорится в сообщении.
