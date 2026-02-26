Двойной удар стихии накроет Украину / © УНИАН

Антициклон Heiko несет в Украину сухую и солнечную погоду, однако ночные морозы и активное таяние снега спровоцировали серьезные гидрологические угрозы в нескольких регионах.

Пока жители большинства областей готовятся к весеннему теплу, спасатели и власти мобилизуют ресурсы для борьбы с подтоплениями и подъемом уровней воды в реках.

Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни и каким областям грозит подтопление — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину надвигается антициклон Heiko, который обусловит сухую и местами солнечную погоду.

По словам Диденко, 27 февраля, прибрежные страны Европы будут находиться под влиянием активного циклона Chiara с центром над Скандинавией, что принесет туда сильный ветер и дожди.

В то же время большинство стран континента, включая Украину, окажутся в зоне действия антициклона Heiko, благодаря которому осадков не предвидится.

По даннымУкраинского гидрометеорологического центра 27 февраля погоду в стране будет определять поле высокого давления и прохладный воздух. Ожидается переменная облачность без осадков, лишь ночью в Крыму возможен небольшой мокрый снег с дождем.

В северных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме южных регионов и Закарпатья, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, на востоке и юге — северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит ночью от -2 до -8 градусов мороза, днем — от -2 градусов мороза, до +3 градусов тепла. На юге и крайнем западе ожидается от +2 до +8 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 27 февраля / © Укргидрометцентр

Синоптик Виталий Постригань сообщает, что в последние дни нынешней зимы в Украине будет преимущественно облачно.

«Ночью прогнозируем 1-6° мороза, днем 4-9° тепла. Кроме поступления теплого воздуха, на рост температуры будет влиять и яркое солнце. Такие умеренные градусы будут способствовать постепенному снеготаянию и оттаиванию промерзшей почвы. Зима еще не закончилась, и морозы еще обычное явление», — отметил он.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в конце недели порадует настоящим весенним теплом. Местами воздух прогреется до +13 градусов. Март начнется с небольших осадков в нескольких областях и высокой дневной температуры воздуха.

Синоптики предупреждают о паводках, власти готовятся к опасности

Из-за активного таяния снега и повышения температуры с 26 февраля по 2 марта на реках бассейна Южного Буга и Ингула ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,6 метра. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют удержание воды на поймах, в этих областях объявлен І уровень опасности — желтый.

В Кропивницком метеорологи предупреждают о возможном частичном затоплении жилых домов на прирусловых улицах, из-за чего в области объявили о II уровне опасности — оранжевый.

Предупреждение о паводках в Украине / © Укргидрометцентр

На фоне этих прогнозов премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с руководством ГСЧС, МВД и Минсоцполитики по подготовке к весенним паводкам. Во всех регионах введен круглосуточный мониторинг ситуации, а ГСЧС и главы ОГА получили поручение сформировать резервы техники и горючего.

В то же время правительство разрабатывает механизм денежной помощи пострадавшим общинам и уязвимым группам населения на случай масштабных подтоплений.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится. В то же время синоптики предупреждают об утреннем тумане и гололеде.

Температура по области ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, днем от — 2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве 27 облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не предвидится.

Температура воздуха будет составлять:

от -3 до -2 градусов мороза ночью;

от 0 до +1 градуса тепла днем.

Погода в Киеве 27 февраля

Погода в Кропивницком

На Кировоградщине из-за активного таяния снега зафиксированы многочисленные подтопления, что заставило спасателей работать в усиленном режиме. За 25 февраля подразделения ГСЧС 17 раз выезжали для откачки воды, больше всего вызовов поступило из Голованевского, Кропивницкого и Новоукраинского районов.

Помощь понадобилась владельцам 14 частных усадеб, также вода заполнила один из подвалов и территорию детского сада.

Подтопление на Кировоградщине

Подтопление на Кировоградщине

Подтопление на Кировоградщине

Ситуацию осложняет прогноз погоды на 27 февраля: по области ожидается облачность с прояснениями, но без новых осадков. Несмотря на дневное тепло от 0 до +5 градусов тепла, ночные морозы до -5 градусов вызовут гололедицу на дорогах, что создает дополнительную опасность для водителей и пешеходов.

В самом Кропивницком ночью температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +4 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 27 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков и с хорошим уровнем видимости на автодорогах. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -6 градусов мороза ночью и до +6 градусов тепла днем.

В Одессе столбики термометра будут показывать от -1 до-3 градусов мороза ночью, и до +6 градусов тепла днем.

Вдоль морского побережья ожидаетсясеверный ветер скоростью 6-11 м/с, легкое волнение моря и безопасные уровни воды, тогда как на лиманах будет сохраняться незначительный ледовый покров до 10%.

В то же время в Березовском районе объявленII уровень опасности (оранжевый) из-за сложной гидрологической ситуации. Вследствие активного таяния снега, загромождения русла и антропогенных факторов на реке Тилигул ожидается подъем уровня воды еще на 0,2-0,5 метра.

Это создает серьезную угрозу дальнейшего затопления частных усадеб и жилых домов в городе Березовка, а также возможно подтопление домов в селе Викторовка.

Предупреждение о повышении уровней воды в Одесской области 27 февраля

Погода в Харькове

В пятницу на Харьковщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы возможен слабый туман, а на дорогах будет сохраняться гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

Температура воздуха по региону ночью составит от -3 до -8 градусов мороза, днем будет колебаться от -2 градусов до +3 градусов тепла.

В городе Харькове синоптики осадков также не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман, на дорогах будет скользко. Ветер умеренный, северо-восточного направления. Столбики термометров ночью покажут до -5 градусов ниже нуля, а днем будут держаться на отметке около 0.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 27 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью в городе Днепр и местами по области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем без осадков. На дорогах местами будет гололедица

Температура по области:

ночью от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла;

днем 0 до +5 градусов тепла.

По городу Днепр:

ночью от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла;

днем от +1 до +3 градусов тепла.

Погода во Львове

В пятницу, 27 февраля, синоптическую ситуацию на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит сухую и спокойную погоду. В течение суток ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Водителям стоит быть внимательными: в ночные и утренние часы возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.

Ночь будет морозной: синоптики прогнозируют от -2 до -7 градусов ниже нуля, однако днем воздух прогреется до +10 градусов тепла. Во Львове ночная температура составит до -5 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают о поднятии уровней воды в реках области местами более полутора метров. На Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

«27 февраля — 02 марта на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,2 — 0,7 м, на ГП р.Западный Буг — с.Литовеж на 0,7 — 1,2 м над уровнями на 08:00 ч 26 февраля, местами выход воды на пойму, ледоход», — говорится в сообщении.

Предупреждение о повышении уровней воды на Львовщине / © Укргидрометцентр

