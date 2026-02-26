Действительно ли питье горячей воды утром полезно: мифы и реальные факты

Польза питья горячей воды значительно преувеличена

Социальные сети переполнены советами о том, что стакан горячей воды сразу после пробуждения улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и спазмы. Однако врачи подчеркивают, что польза от этого популярного утреннего ритуала часто преувеличена.

Об этом пишет Popular Science.

Чем действительно помогает тёплая вода

Горячие напитки отлично работают, когда человек простужен. Теплая жидкость способна временно успокоить раздражение в горле, а также помогает быстрее избавиться от заложенности носа. Однако следует помнить, что вода не лечит сами вирусы или бактерии. Если температура тела держится выше 38,5 градуса более трех дней, необходимо обязательно обращаться к врачу.

Кроме того, тёплая жидкость может стимулировать работу желудочно-кишечного тракта. Когда тепло попадает в организм, оно способствует расслаблению мышц, что косвенно поддерживает пищеварение и может пригодиться в случае запоров.

Мифы о похудении и детоксикации

Идея о том, что горячая вода ускоряет обмен веществ является лишь мифом. По словам экспертов по питанию, организм в миллисекундах выравнивает температуру любой жидкости до температуры тела. Это требует скудных затрат энергии, которые никоим образом не влияют на вес. Так же температура воды не влияет и на очищение организма – за детоксикацию отвечают исключительно печень и почки.

В то же время, слишком горячие напитки могут быть даже опасными. Ежедневное употребление жидкости с температурой более 65 градусов способно раздражать пищевод и повышать риск возникновения онкологических заболеваний.

Главное – пить достаточно

Для здоровья самое важное – поддерживать общий уровень гидратации. Когда разумные весы сигнализируют о низком уровне воды в организме, нужно просто сосредоточиться на том, чтобы выпивать свою ежедневную норму, а температура напитка при этом имеет второстепенное значение.

«Общее потребление жидкости имеет гораздо большее значение, чем то, горячая у вас вода или холодная. Многие взрослые хронически обезвожены просто потому, что пьют недостаточно», — отмечает диетология Диана Линдси-Адлер.

Если питье именно теплой воды помогает вам потреблять больше жидкости в течение дня – смело ставьте чайник. Однако обычная вода комнатной температуры принесет вашему телу совершенно такую же пользу.

Напомним, недостаточное потребление воды может иметь серьезные последствия для организма – настолько, что после этого хочется заменить утренний кофе стаканом обычной воды. Эксперт рассказала, как именно реагирует тело, когда ему не хватает жидкости, и почему обезвоживание опаснее, чем кажется на первый взгляд.