Началась новая война: афганские талибы атаковали Пакистан

Талибы в Афганистане / © Associated Press

Реклама

Исламистское движение «Талибан», которое руководит Афганистаном, объявило о начале «крупномасштабных наступательных операций» против военных объектов Пакистана.

Об этом заявил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

По его словам, решение принято «в ответ на неоднократные провокации и нарушения границы» пакистанской армией.

Реклама

Муджахид утверждает, что силы «Талибана» захватили 15 позиций в горном районе на северо-западе Пакистана и убили 40 военных противника, также есть раненые и взятые в плен.

На видео, опубликованных афганскими силами безопасности, видно, как автомобили Humvee ночью проезжают по темной горной местности, освещенной вспышками стрельбы. На заднем плане слышны непрерывные очереди автоматического огня.

В свою очередь Министерство информации Пакистана заявило, что талибы «открыли неспровоцированный огонь» вдоль границы и встретили «немедленный и эффективный ответ», понеся «тяжелые потери».

Пакистанские источники Reuters сообщили о 22 погибших со стороны талибов и сбитых беспилотниках. По словам собеседников агентства, перестрелка продолжалась более двух часов.

Реклама

Пресс-секретарь премьера республики Мошарраф Заиди заявил, что ни один пакистанский пост не был захвачен или уничтожен. Он также предупредил, что «любая агрессия спровоцирует зеркальный ответ».

Тем временем представитель «Талибана» Муджахид допустил удары по «ключевым центрам и важным городам» Пакистана, в случае атак на Кабул или другие крупные населенные пункты Афганистана.

На фоне эскалации Пакистан усилил меры безопасности по всей стране: войска приведены в состояние повышенной готовности, активизированы операции на основе разведданных, задержаны десятки подозреваемых в связях с боевиками, в том числе граждане Афганистана.

Последнее обострение на границе с Афганистаном произошло 21 февраля, после того, как вооруженные силы Пакистана нанесли авиаудары по провинциям Пактия и Нангархар в непосредственной близости от спорной линии Дюранда, заявив, что целью были лагеря террористов из группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «Исламского государства».

Реклама

Афганистан и Пакистан конфликтуют как из-за деятельности этих террористических группировок, так и из-за линии Дюранда протяженностью 2611 км. Это условная граница между странами, которая возникла по итогам двух англо-афганских войн в 1893 году, но с тех пор не была демаркирована. Ее легитимность оспаривается Кабулом.

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Напомним, в октябре прошлого года обострение между Афганистаном и Пакистаном началось после обстрела афганской столицы Кабула. В ответ боевые подразделения «Талибана» атаковали военные объекты Пакистана вдоль восточной и южной границ.

Впоследствии президент США Дональд Трамп предложил свое участие в урегулировании напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.