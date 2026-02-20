Женщина – это рабыня мужчины: "Талибан" принял шокирующий Уголовный кодекс

«Талибан» вытесняет афганских женщин из общественной жизни / © Associated Press

В Афганистане официально введен в действие новый 90-страничный Уголовный кодекс, который окончательно закрепляет бесправие женщин, легализует домашнее насилие и внедряет средневековую кастовую систему.

Об этом сообщает The Independent.

Согласно документу, подписанному лидером группировки Гибатуллой Ахундзадой, статус мужчины фактически приравнивается к «рабовладельцу».

Издание получило копию кодекса под названием De Mahakumu Jazaai Osulnama и отмечает, что документ уже распространяется в афганских судах. Новый закон «Талибана» официально разделяет общество на касты, где наказание зависит не от преступления, а от социального статуса.

Кодекс фактически приравнивает женщин к подчиненным или к рабам. Мужчинам официально разрешено применять «дискреционные наказания» посредством избиения (тазира) к своим женам.

В то же время, в новом законодательстве полностью отсутствуют понятия психологического или сексуального насилия как преступления. Если женщина все же сможет доказать факт «чрезмерного» избиения, максимальный срок заключения для мужчины составит всего 15 суток.

Статья 34 кодекса закрывает для женщин последний путь к спасению — родительский дом. Если женщина сбежала от насилия к родителям без разрешения мужчины и отказывается возвращаться, ей грозит 3 месяца тюрьмы. Такой же срок грозит родителям или родственникам, скрывающим женщину от мужчины-агрессора.

Напомним, с момента возвращения к власти 15 августа 2021 года чиновники «Талибана» ввели ряд драконовских правил, лишающих афганских женщин и девушек их прав и достоинства:

«Талибан» запрещает женщинам показывать лицо, учиться после завершения шести классов, получать высшее образование, работать, заниматься политической деятельностью, ходить в магазины и путешествовать без опекуна.

Введенные ограничения увеличивают уровень детской и материнской смертности, домашнего насилия и бесправия женщин.

Кроме того, женщины не могут смотреть на мужчин, не являющихся их близкими родственниками, а водителей такси накажут, если они согласятся перевозить женщину без сопровождения мужчины.

Афганские правозащитники и эксперты, такие как президент Афганской ассоциации юристов Мир Абдул Вахид Садат, заявили, что новые законы противоречат как внутреннему, так и международному праву. Он отметил, что документы нарушают основные принципы ислама и вообще противоречат статьям Всеобщей декларации прав человека.

Ранее «Талибан» также объявил о возобновлении публичного хлеста и избиения камнями женщин за супружескую измену. Правозащитные группы называют политику «Талибана» в отношении женщин «гендерным апартеидом».