Жінка - це рабиня чоловіка: "Талібан" ухвалив шокувальний Кримінальний кодекс

В Афганістані офіційно запровадили в дію новий 90-сторінковий Кримінальний кодекс, який остаточно закріплює безправ’я жінок, легалізує домашнє насильство та впроваджує середньовічну кастову систему.

Про це повідомляє The Independent.

Згідно з документом, підписаним лідером угруповання Гібатуллою Ахундзадою, статус чоловіка фактично прирівнюється до «рабовласника».

Видання отримало копію кодексу під назвою «De Mahakumu Jazaai Osulnama» та зазначає, що документ вже розповсюджується в афганських судах. Новий закон “Талібану” офіційно розділяє суспільство на касти, де покарання залежить не від злочину, а від соціального статусу.

Кодекс фактично прирівнює жінок до підлеглих або рабів. Чоловікам офіційно дозволено застосовувати «дискреційні покарання» у вигляді побиття (тазіру) до своїх дружин.

Водночас в новому законодавстві повністю відсутні поняття психологічного або сексуального насильства як злочину. Якщо жінка все ж зможе довести факт «надмірного» побиття, максимальний термін ув’язнення для чоловіка становитиме лише 15 діб.

Стаття 34 кодексу закриває для жінок останній шлях до порятунку — батьківський дім. Якщо жінка втекла від насильства до батьків без дозволу чоловіка і відмовляється повертатися, їй загрожує 3 місяці в’язниці. Такий самий термін загрожує батькам або родичам, які переховують жінку від чоловіка-агресора.

Нагадаємо, від моменту повернення до влади 15 серпня 2021 року посадовці «Талібану» запровадили низку драконівських правил, які позбавляють афганських жінок та дівчат їхніх прав та гідності:

«Талібан» забороняє жінкам показувати обличчя, вчитися після завершення шести класів, отримувати вищу освіту, працювати, займатися політичною діяльністю, ходити до магазинів та подорожувати без чоловіка-опікуна.

Запроваджені обмеження збілюшують рівень дитячої та материнської смертності, домашнього насильства та безправ’я жінок.

Крім того, жінки не можуть дивитися на чоловіків, які не є їхніми близькими родичами, а водіїв таксі покарають, якщо вони погодяться перевозити жінку без супроводу чоловіка

Афганські правозахисники та експерти, такі як президент Афганської асоціації юристів Мір Абдул Вахід Садат, заявили, що нові закони суперечать як внутрішньому, так і міжнародному праву. Він зазначив, що документи порушують основні принципи ісламу і загалом суперечать статтям Загальної декларації прав людини.

Раніше «Талібан» також оголосив про відновлення публічного шмагання і побиття камінням жінок за подружню зраду. Правозахисні групи називають політику «Талібану» щодо жінок «гендерним апартеїдом».