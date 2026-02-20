Кім для GB News: Ми прагнемо відновити Україну і жити у мирній країні під вільним небом

Реклама

На його переконання, Україні зараз потрібна не лише підтримка Заходу - нам потрібна повноцінна співпраця в економіці.

“Нам потрібно бути економічно сильними, адже наша економіка має працювати. Нам необхідна співпраця у сфері Mil-Tech. Нам потрібен увесь ваш досвід, зокрема досвід роботи в межах оборонних ініціатив, і це шлях із двостороннім рухом. Ми маємо навчитися у вас, як створювати ефективну та керовану систему. Водночас ваші солдати можуть навчатися у нас, як воювати в умовах сучасної війни. Отже, нам потрібна дуже тісна та глибока співпраця в усіх сферах”, - зазначив посадовець.

Ми прагнемо відновити Україну, жити у мирній країні під вільним небом, відбудувати державу та інвестувати у наших людей, додав він.

“Ми хочемо мати високотехнологічну країну з гідним рівнем оплати праці, і я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми вже зараз запрошуємо інвесторів. Тож ми воюємо однією рукою, а іншою - готуємося до відновлення нашої країни”, - завершив Віталій Кім.