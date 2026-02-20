Забудьте про новий смартфон щороку: ринок ґаджетів невдовзі кардинально зміниться

Невдовзі вітрини магазинів електроніки помітно спорожніють

У другій половині 2026 року світовий ринок ґаджетів може зіткнутися з серйозною кризою, через яку провідні компанії будуть змушені значно скоротити асортимент своїх товарів, а деякі бренди взагалі ризикують зникнути. Головною причиною є тотальний дефіцит мікросхем, які зараз масово скуповують для розробки штучного інтелекту.

Про це пише The Verge.

Що зміниться для звичайних покупців

Для пересічних користувачів ця ситуація означатиме значно менший вибір у магазинах. Виробники будуть змушені зосередитися на випуску лише найнеобхідніших або найдорожчих моделей, відмовившись від розмаїття кольорів, розмірів чи бюджетних лінійок. Окрім того, шалений попит на деталі з боку корпорацій уже призвів до того, що ціни на компоненти зросли в кілька разів. Це неминуче вдарить по гаманцях тих, хто захоче оновити свій домашній комп’ютер чи телефон.

Повернення до майстерень

В умовах, коли нова техніка стане дорожчою і менш доступною, експерти прогнозують кардинальну зміну споживацьких звичок. Люди почнуть берегти те, що мають, адже навіть такі гіганти, як Apple чи Nvidia, можуть відчути нестачу деталей для нових пристроїв.

«Протягом наступних кількох років люди почнуть частіше ремонтувати ґаджети, коли вони ламаються, замість того, щоб викидати їх у смітник», — зазначає видання.

Тож дбайливе ставлення до своєї нинішньої техніки, купівля захисних чохлів і пошук надійних сервісних центрів незабаром стануть новим світовим трендом. Замість того, щоб іти по новий ґаджет після першої ж несправності, покупцям доведеться звикати до ремонту старих.

