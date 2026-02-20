Чому пісні постійно застрягають у голові: вчені розгадали цю таємницю

Гітара / © Unsplash

Реклама

Часто слухачі не можуть викинути з голови рекламні джингли. Канадські вчені довели, що секрет криється не у випадковості, а у складній математичній симетрії мелодій. Проте самі композитори мають власну думку щодо створення стовідсоткових хітів.

Про це пише popsci.com.

Найуспішніші мелодії в поп-культурі рідко стають хітами випадково. Сьогодні можна навіть здобути вищу освіту в галузі написання комерційних пісень. Математичне вивчення тонів бере свій початок ще з V століття до нашої ери, від піфагорейських філософів. Однак цифри продовжують приховувати багато таємниць.

Реклама

Нещодавно дослідники у галузі обчислювальної механіки з Університету Ватерлоо (Канада) проаналізували музику з точки зору алгебри. Вони виявили маловідомий компонент популярних пісень: симетрію.

Алгебраїчна структура хіта

Співавторка дослідження Ольга Ібрагімова зазначає, що головною метою було побудувати чіткий міст між абстрактною алгеброю та нашим сприйняттям музики. Якщо розглядати мелодії як форми, здатні до трансформації, стає очевидним: композитори століттями інтуїтивно використовували симетрію.

Дослідники спиралися на теорію груп — розділ математики, що вивчає трансформації та дзеркальні патерни. Кожній з 12 нот хроматичної гами присвоїли числове значення. Це дозволило перетворити мелодії на алгебраїчні формули.

Аналіз показав, що найпоширеніші музичні прийоми, такі як інверсія (перевертання мелодії) або транспозиція (зсув по гамі), створюють чіткі математичні закономірності — тональну та позиційну симетрію.

Реклама

Інженер та співавтор дослідження Крістофер Неханів пояснює, що така подвійність допомагає виявляти патерни, які непомітні на слух чи при погляді на ноти. Завдяки цьому науковці тепер можуть систематично конструювати симетричні мелодії будь-якої тривалості.

Наука проти творчої інтуїції

Хоча математичний підхід відкриває нові горизонти для композиторів, не всі митці готові покладатися на формули. Відомий автор пісень Нік Лутско, який створив два надзвичайно популярні джингли, зізнається, що керується виключно інтуїцією.

За його словами, під час написання запам’ятовуваної мелодії математика — це останнє, про що він думає. Мелодія народжується природно, без зайвого інтелектуального аналізу. Лутско пояснює свій успіх відчуттям чогось знайомого і близького слухачеві.

Попри те, що Лутско має профільну освіту у сфері комерційної музики, він обирає творче самовираження замість точних розрахунків. Як він сам зазначає, наука завжди давалася йому найважче, тому у створенні музики він просто отримує задоволення від процесу, не ускладнюючи його алгеброю.

Реклама

Нагадаємо, у дописі на платформі Reddit мешканець Великої Британії поскаржився, що його сусід протягом кількох тижнів щодня вмикає на повну гучність одну й ту саму пісню — Party Rock Anthem гурту LMFAO. За словами автора, музика лунає з обіду до вечора, а сильний бас спричиняє вібрацію стін, що заважає йому працювати з дому. Спроби домовитися із сусідом та звернення до орендодавця результату не дали, через що чоловік заявив про серйозний дискомфорт і постійний стрес.