Звичайна жінка стала найбагатшою у світі, але є одне "але"

Британка Софі Даунінг на мить стала найбагатшою людиною світу / © Nottingham Post

Реклама

Британка Софі Даунінг була шокована, коли звичайна кава перетворила її на найбагатшу людину планети. Через технічну помилку на балансі її подарункової картки з’явилася суму, більша за весь обсяг світової економіки.

Про це повідомляє Mirror.

Софі Даунінг із Ноттінгема була приголомшена, коли на Різдво отримала подарунковий сертифікат, який теоретично зробив її у 100 тис. разів багатшою за американського мільярдера Ілона Маска.

Реклама

Сума на балансі сягала понад 63 квадрильйони фунтів стерлінгів, що у 670 разів перевищує обсяг усієї світової економіки. Однак сама Даунінг реагує на ситуацію спокійно.

«Я подумала, що це дуже смішно. Ніколи раніше не бачила нічого подібного», — розповіла вона.

29-річна Софі вперше скористалася карткою 12 лютого під час обідньої перерви в кав’ярні 200 Degrees на Flying Horse Walk у Ноттінгемі — саме тоді стало зрозуміло, що з балансом виникла помилка.

«Хлопець на касі був дуже розгублений. Його обличчя було просто: „що?“. На екрані з’явилося величезне число. Він сказав: „Я такого ще не бачив, але можете залишити все як є“. Я зрозуміла це лише, коли отримала чек. Подумала: „Та ну, це ж просто божевілля“, — пригадує вона.

Реклама

Даунінг вдруге скористалася карткою 17 лютого і знову побачила, що баланс лишається на рівні десятків квадрильйонів.

Баланс на картці Софі Дунінг / © Nottingham Post

Після цього вона вирішила більше не користуватися сертифікатом, хоча в 200 Degrees поки що не зверталися до неї через проблему. Жінка жартує, що за бажання могла б скупити весь асортимент закладу.

«Можливо, вони відсканували не те. Схоже, що вони просто зчитали штрихкод, який перетворився на баланс. Я могла б зайти й забрати все з полиць, але не хочу зловживати. Було б краще, якби це була інша подарункова картка», — розповіла Софі.

До слова, літня домогосподарка з Малайзії виграла в лотерею Supreme Toto 6/58 неймовірні 40,29 млн рингітів (понад 10,2 млн дол.), йшовши до цього успіху від 1980-х років. Жінка перевірила результати вночі через безсоння і відтоді не змогла заснути від щастя, проте заявила, що планує зберегти скромний спосіб життя. Родина сприйняла джекпот як дарунок до Китайського Нового року та збирається розділити гроші між родичами для забезпечення спільного майбутнього.