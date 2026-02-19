В Словаччині ухвалили важливе рішення щодо українських біженців: про що йдеться

Біженці

Реклама

Уряд Словаччини ухвалив офіційне рішення щодо подовження терміну дії тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну російську агресію. Відтепер легальний статус українських переселенців автоматично подовжено до 4 березня 2027 року.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини.

Цей крок повністю відповідає виконавчому рішенню Ради Європейського Союзу. На національному рівні відповідну постанову словацький уряд затвердив ще у лютому 2025 року. Таким чином, держава продовжує гарантувати українцям безпеку та стабільність на своїй території.

Реклама

Для максимальної зручності переселенців перевірити актуальний термін дії свого тимчасового захисту можна онлайн. Це легко зробити через офіційний інформаційний портал словацького МВС.

Як відбувається оформлення документів

У профільному міністерстві звертають увагу українців на важливі нюанси процедури документування. Після успішної реєстрації статусу тимчасового захисту люди отримують паперове підтвердження формату A4.

Важливо розуміти, що цей папір є лише перехідним документом. Він виконує роль тимчасової довідки про легальне перебування і діє максимум 90 днів. Цей час дається міграційним службам для виготовлення повноцінної пластикової картки на проживання.

Що робити, якщо картку не замовили одразу

Нерідко трапляються ситуації, коли під час первинної реєстрації переселенець не може одразу подати заяву на виготовлення пластикової картки. Найчастіша причина — відсутність постійної адреси для доставки документа.

Реклама

У МВС заспокоюють: втратити статус через це неможливо. Заяву на виготовлення картки можна подати пізніше. Для цього українцям необхідно буде повторно записатися на прийом до міграційної поліції через електронну резерваційну систему міністерства.

Подовження тимчасового захисту до 2027 року закріплює за українськими шукачами притулку повний спектр соціальних гарантій. Статус забезпечує не лише безперешкодне право на проживання, але й відкриває офіційний доступ до словацької системи охорони здоров’я, освіти на всіх рівнях та дозволяє легально працювати на місцевому ринку праці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Польщі розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України.