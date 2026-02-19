- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3641
- Час на прочитання
- 1 хв
Великий український банк атакували хакери: у клієнтів списали кошти
У банку повідомили, що кіберзлочинці застосували раніше невідому банківській системі атаку.
Український «А-Банк» зазнав хакерської атаки, внаслідок якої з рахунків частини клієнтів було списано гроші.
Про це повідомила пресслужба банку.
«У проти 16 лютого ми зазнали однієї з наймасштабніших хакерських атак. Частина клієнтів зіткнулася з неправомірним списанням коштів», — йдеться у повідомленні.
У банку не надали подробиць щодо механізму кібератаки, зазначивши лише, що це була «раніше невідома банківській системі атака».
Клієнтів запевнили, що усі списані шахраями кошти уже повернуто на рахунки постраждалих, хакерську атаку відбито.
«Жоден наш клієнт не зазнав фінансових втрат», — наголосили в «А-банку».
У банку додали, що тепер система захищена від подібних атак, а фахівці із кіберзахисту докладають зусиль, щоб викрити шахраїв.
«Зараз немає жодних ризиків — кошти в безпеці та надійно захищені», — ще раз запевнили в банку, послугами якого користуються понад 4 мільйони клієнтів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували компанію-підрядника, яка надає послуги інтернет-магазину нумізматичної продукції Національного банку України. Роботу цього сервісу тимчасово призупинено.