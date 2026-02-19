Крупный украинский банк атаковали хакеры: у клиентов списали средства

Хакерская атака на банк / © ТСН

Украинский «А-Банк» подвергся хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были списаны деньги.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«В ночь с 15 на 16 февраля мы подверглись одной из самых масштабных хакерских атак. Часть клиентов столкнулась с неправомерным списанием средств», — говорится в сообщении.

В банке не предоставили подробностей относительно механизма кибератаки, отметив лишь, что это была «ранее неизвестная банковской системе атака».

Клиентов заверили, что все списанные мошенниками средства уже возвращены на счета пострадавших, хакерская атака отбита.

«Ни один наш клиент не понес финансовых потерь», — подчеркнули в «А-банке».

В банке добавили, что теперь система защищена от подобных атак, а специалисты по киберзащите прилагают усилия, чтобы разоблачить мошенников.

«Сейчас нет никаких рисков — средства в безопасности и надежно защищены», — еще раз заверили в банке, услугами которого пользуются более 4 миллионов клиентов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали компанию-подрядчика, которая предоставляет услуги интернет-магазина нумизматической продукции Национального банка Украины. Работа этого сервиса временно приостановлена.