Как убрать солевые пятна с ботинок, ковров и пола — действенные хитрости
Зима приносит не только снег и уют, но и белый налет на обуви, полу и коврах. Соль и смесь реагентов быстро разрушают материалы, если их не очистить вовремя. Однако есть простые, проверенные способы сохранить ваши ботинки, ковры и пол в идеальном состоянии даже в снежные месяцы.
Снег тает, но грязь и соль остаются. Зимняя слякотная грязь — смесь соли, песка, грязи и других химических веществ, может повредить кожу, замшу, ткань ковров и даже поверхность пола. Если не действовать сразу, пятна могут стать постоянными. К счастью, для их удаления не нужны дорогие средства, ведь под рукой всегда есть уксус, вода и мягкие ткани, об этом рассказало издание Real Simple/
Как избавиться от солевых пятен с ботинок
Кожаная обувь
Очистите ботинки от видимой грязи и слякоти влажной тряпкой.
Смешайте половину стакана воды и половину стакана белого уксуса.
Мягкой тряпкой или старой зубной щеткой осторожно протрите места с солью.
Протрите ботинки чистой влажной тряпкой и высушите без чрезмерного тепла.
После высыхания нанесите кондиционер или защитное средство для кожи, чтобы сохранить мягкость и блеск.
Замшевая обувь
Равномерно увлажните замшу влажной микрофибровой тряпкой, чтобы избежать водяных пятен.
Дождитесь высыхания, затем удалите пыль и грязь щеткой для замши.
Для солевых пятен смешайте 1 ст. л белого уксуса с 1 стаканом воды, осторожно протрите загрязненное место.
Снова равномерно смочите поверхность и высушите.
Завершите очистку коммерческим средством для замши и поднимите ворс щеткой.
Соль на коврах и салоне авто
Соль способна обесцветить натуральные волокна и повредить синтетические. Действуйте сразу:
Регулярно протирайте ковры и коврики авто.
Для удаления пятен смешайте 2 стакана теплой воды, несколько капель моющего средства и ¼ стакана белого уксуса и обработайте пятно.
Автомобильные коврики опрыскайте смесью воды и уксуса, используйте влажный пылесос или дождитесь высыхания, затем пропылесосьте.
Уход за полом
Входные коврики — первая линия обороны, поэтому кладите их снаружи и внутри дверей.
Лучший способ избежать пятен и царапин — влажная уборка теплой водой с каплей моющего средства каждые 1-2 дня.
После мытья удаляйте излишки влаги полотенцем или сухой шваброй.
Профилактика
Протрите обувь после приключения с улицы.
Пылесосьте и регулярно мойте пол.
Используйте коврики и просите гостей снимать обувь.
Действуйте быстро, ведь чем раньше очистите, тем меньше шансов оставить постоянные пятна.
Зимняя соль и слякоть — не приговор для ваших ботинок, ковров или пола. С простыми домашними средствами, такими как вода и белый уксус, и регулярными профилактическими привычками, ваш дом останется чистым, а обувь и покрытия, как новые.