Как убрать солевые пятна с ботинок, ковров и пола — действенные хитрости

Зима приносит не только снег и уют, но и белый налет на обуви, полу и коврах. Соль и смесь реагентов быстро разрушают материалы, если их не очистить вовремя. Однако есть простые, проверенные способы сохранить ваши ботинки, ковры и пол в идеальном состоянии даже в снежные месяцы.

Как убрать солевые пятна с ботинок

Как убрать солевые пятна с ботинок / © Credits

Снег тает, но грязь и соль остаются. Зимняя слякотная грязь — смесь соли, песка, грязи и других химических веществ, может повредить кожу, замшу, ткань ковров и даже поверхность пола. Если не действовать сразу, пятна могут стать постоянными. К счастью, для их удаления не нужны дорогие средства, ведь под рукой всегда есть уксус, вода и мягкие ткани, об этом рассказало издание Real Simple/

Как избавиться от солевых пятен с ботинок

Кожаная обувь

  1. Очистите ботинки от видимой грязи и слякоти влажной тряпкой.

  2. Смешайте половину стакана воды и половину стакана белого уксуса.

  3. Мягкой тряпкой или старой зубной щеткой осторожно протрите места с солью.

  4. Протрите ботинки чистой влажной тряпкой и высушите без чрезмерного тепла.

  5. После высыхания нанесите кондиционер или защитное средство для кожи, чтобы сохранить мягкость и блеск.

Замшевая обувь

  1. Равномерно увлажните замшу влажной микрофибровой тряпкой, чтобы избежать водяных пятен.

  2. Дождитесь высыхания, затем удалите пыль и грязь щеткой для замши.

  3. Для солевых пятен смешайте 1 ст. л белого уксуса с 1 стаканом воды, осторожно протрите загрязненное место.

  4. Снова равномерно смочите поверхность и высушите.

  5. Завершите очистку коммерческим средством для замши и поднимите ворс щеткой.

Соль на коврах и салоне авто

Соль способна обесцветить натуральные волокна и повредить синтетические. Действуйте сразу:

  • Регулярно протирайте ковры и коврики авто.

  • Для удаления пятен смешайте 2 стакана теплой воды, несколько капель моющего средства и ¼ стакана белого уксуса и обработайте пятно.

  • Автомобильные коврики опрыскайте смесью воды и уксуса, используйте влажный пылесос или дождитесь высыхания, затем пропылесосьте.

Уход за полом

  • Входные коврики — первая линия обороны, поэтому кладите их снаружи и внутри дверей.

  • Лучший способ избежать пятен и царапин — влажная уборка теплой водой с каплей моющего средства каждые 1-2 дня.

  • После мытья удаляйте излишки влаги полотенцем или сухой шваброй.

Профилактика

  1. Протрите обувь после приключения с улицы.

  2. Пылесосьте и регулярно мойте пол.

  3. Используйте коврики и просите гостей снимать обувь.

  4. Действуйте быстро, ведь чем раньше очистите, тем меньше шансов оставить постоянные пятна.

Зимняя соль и слякоть — не приговор для ваших ботинок, ковров или пола. С простыми домашними средствами, такими как вода и белый уксус, и регулярными профилактическими привычками, ваш дом останется чистым, а обувь и покрытия, как новые.

