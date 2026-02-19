Как убрать солевые пятна с ботинок / © Credits

Снег тает, но грязь и соль остаются. Зимняя слякотная грязь — смесь соли, песка, грязи и других химических веществ, может повредить кожу, замшу, ткань ковров и даже поверхность пола. Если не действовать сразу, пятна могут стать постоянными. К счастью, для их удаления не нужны дорогие средства, ведь под рукой всегда есть уксус, вода и мягкие ткани, об этом рассказало издание Real Simple/

Как избавиться от солевых пятен с ботинок

Кожаная обувь

Очистите ботинки от видимой грязи и слякоти влажной тряпкой. Смешайте половину стакана воды и половину стакана белого уксуса. Мягкой тряпкой или старой зубной щеткой осторожно протрите места с солью. Протрите ботинки чистой влажной тряпкой и высушите без чрезмерного тепла. После высыхания нанесите кондиционер или защитное средство для кожи, чтобы сохранить мягкость и блеск.

Замшевая обувь

Равномерно увлажните замшу влажной микрофибровой тряпкой, чтобы избежать водяных пятен. Дождитесь высыхания, затем удалите пыль и грязь щеткой для замши. Для солевых пятен смешайте 1 ст. л белого уксуса с 1 стаканом воды, осторожно протрите загрязненное место. Снова равномерно смочите поверхность и высушите. Завершите очистку коммерческим средством для замши и поднимите ворс щеткой.

Соль на коврах и салоне авто

Соль способна обесцветить натуральные волокна и повредить синтетические. Действуйте сразу:

Регулярно протирайте ковры и коврики авто.

Для удаления пятен смешайте 2 стакана теплой воды, несколько капель моющего средства и ¼ стакана белого уксуса и обработайте пятно.

Автомобильные коврики опрыскайте смесью воды и уксуса, используйте влажный пылесос или дождитесь высыхания, затем пропылесосьте.

Уход за полом

Входные коврики — первая линия обороны, поэтому кладите их снаружи и внутри дверей.

Лучший способ избежать пятен и царапин — влажная уборка теплой водой с каплей моющего средства каждые 1-2 дня.

После мытья удаляйте излишки влаги полотенцем или сухой шваброй.

Профилактика

Протрите обувь после приключения с улицы. Пылесосьте и регулярно мойте пол. Используйте коврики и просите гостей снимать обувь. Действуйте быстро, ведь чем раньше очистите, тем меньше шансов оставить постоянные пятна.

Зимняя соль и слякоть — не приговор для ваших ботинок, ковров или пола. С простыми домашними средствами, такими как вода и белый уксус, и регулярными профилактическими привычками, ваш дом останется чистым, а обувь и покрытия, как новые.