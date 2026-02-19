- Дата публікації
Як прибрати сольові плями з черевиків, килимів і підлоги — дієві хитрики
Зима приносить не лише сніг і затишок, а й білий наліт на взутті, підлозі та килимах. Сіль та суміш реагентів швидко руйнують матеріали, якщо їх не очистити вчасно. Проте є прості, перевірені способи зберегти ваші черевики, килими та підлогу в ідеальному стані навіть у сніжні місяці.
Сніг тане, але бруд і сіль залишаються. Зимовий сльотавий бруд — суміш солі, піску, бруду та інших хімічних речовин, може пошкодити шкіру, замшу, тканину килимів і навіть поверхню підлоги. Якщо не діяти одразу, плями можуть стати постійними. На щастя, для їхнього видалення не потрібні дорогі засоби, адже під рукою завжди є оцет, вода та м’які тканини, про це розповіло видання Real Simple.
Як позбутися сольових плям з черевиків
Шкіряне взуття
Очистьте черевики від видимого бруду та сльоти вологою ганчіркою.
Змішайте половину склянки води та половину склянки білого оцту.
М’якою ганчіркою чи старою зубною щіткою обережно протріть місця з сіллю.
Протріть черевики чистою вологою ганчіркою та висушіть без надмірного тепла.
Після висихання нанесіть кондиціонер або захисний засіб для шкіри, щоб зберегти м’якість і блиск.
Замшеве взуття
Рівномірно зволожте замшу вологою мікрофібровою ганчіркою, щоб уникнути водяних плям.
Дочекайтеся висихання, потім видаліть пил і бруд щіткою для замші.
Для сольових плям змішайте 1 ст. л білого оцту з 1 склянкою води, обережно протріть забруднене місце.
Знову рівномірно змочіть поверхню та висушіть.
Завершіть очищення комерційним засобом для замші та підніміть ворс щіткою.
Сіль на килимах і салоні авто
Сіль здатна знебарвити натуральні волокна та пошкодити синтетичні. Дійте одразу:
Регулярно пилотяжте килими та килимки авто.
Для видалення плям змішайте 2 склянки теплої води, кілька крапель мийного засобу та ¼ склянки білого оцту та обробіть пляму.
Автомобільні килимки обприскайте сумішшю води та оцту, використайте вологий пилотяг або дочекайтеся висихання, потім пропилотяжте.
Догляд за підлогою
Вхідні килимки — перша лінія оборони, тож кладіть їх зовні та всередині дверей.
Кращий спосіб уникнути плям та подряпин — вологе прибирання теплою водою з краплею мийного засобу кожні 1–2 дні.
Після миття видаляйте надлишки вологи рушником або сухою шваброю.
Профілактика
Протріть взуття після пригоду з вулиці.
Пилотяжте та регулярно мийте підлогу.
Використовуйте килимки та просіть гостей знімати взуття.
Дійте швидко, адже чим раніше очистите, тим менше шансів залишити постійні плями.
Зимова сіль та сльота — не вирок для ваших черевиків, килимів або підлоги. З простими домашніми засобами, такими як вода та білий оцет, і регулярними профілактичними звичками, ваш дім залишиться чистим, а взуття та покриття, мов нові.