Сніг тане, але бруд і сіль залишаються. Зимовий сльотавий бруд — суміш солі, піску, бруду та інших хімічних речовин, може пошкодити шкіру, замшу, тканину килимів і навіть поверхню підлоги. Якщо не діяти одразу, плями можуть стати постійними. На щастя, для їхнього видалення не потрібні дорогі засоби, адже під рукою завжди є оцет, вода та м’які тканини, про це розповіло видання Real Simple.

Як позбутися сольових плям з черевиків

Шкіряне взуття

Очистьте черевики від видимого бруду та сльоти вологою ганчіркою. Змішайте половину склянки води та половину склянки білого оцту. М’якою ганчіркою чи старою зубною щіткою обережно протріть місця з сіллю. Протріть черевики чистою вологою ганчіркою та висушіть без надмірного тепла. Після висихання нанесіть кондиціонер або захисний засіб для шкіри, щоб зберегти м’якість і блиск.

Замшеве взуття

Рівномірно зволожте замшу вологою мікрофібровою ганчіркою, щоб уникнути водяних плям. Дочекайтеся висихання, потім видаліть пил і бруд щіткою для замші. Для сольових плям змішайте 1 ст. л білого оцту з 1 склянкою води, обережно протріть забруднене місце. Знову рівномірно змочіть поверхню та висушіть. Завершіть очищення комерційним засобом для замші та підніміть ворс щіткою.

Сіль на килимах і салоні авто

Сіль здатна знебарвити натуральні волокна та пошкодити синтетичні. Дійте одразу:

Регулярно пилотяжте килими та килимки авто.

Для видалення плям змішайте 2 склянки теплої води, кілька крапель мийного засобу та ¼ склянки білого оцту та обробіть пляму.

Автомобільні килимки обприскайте сумішшю води та оцту, використайте вологий пилотяг або дочекайтеся висихання, потім пропилотяжте.

Догляд за підлогою

Вхідні килимки — перша лінія оборони, тож кладіть їх зовні та всередині дверей.

Кращий спосіб уникнути плям та подряпин — вологе прибирання теплою водою з краплею мийного засобу кожні 1–2 дні.

Після миття видаляйте надлишки вологи рушником або сухою шваброю.

Профілактика

Протріть взуття після пригоду з вулиці. Пилотяжте та регулярно мийте підлогу. Використовуйте килимки та просіть гостей знімати взуття. Дійте швидко, адже чим раніше очистите, тим менше шансів залишити постійні плями.

Зимова сіль та сльота — не вирок для ваших черевиків, килимів або підлоги. З простими домашніми засобами, такими як вода та білий оцет, і регулярними профілактичними звичками, ваш дім залишиться чистим, а взуття та покриття, мов нові.