Як прибрати сольові плями з черевиків, килимів і підлоги — дієві хитрики

Зима приносить не лише сніг і затишок, а й білий наліт на взутті, підлозі та килимах. Сіль та суміш реагентів швидко руйнують матеріали, якщо їх не очистити вчасно. Проте є прості, перевірені способи зберегти ваші черевики, килими та підлогу в ідеальному стані навіть у сніжні місяці.

Автор публікації
Як прибрати сольові плями з черевиків

Сніг тане, але бруд і сіль залишаються. Зимовий сльотавий бруд — суміш солі, піску, бруду та інших хімічних речовин, може пошкодити шкіру, замшу, тканину килимів і навіть поверхню підлоги. Якщо не діяти одразу, плями можуть стати постійними. На щастя, для їхнього видалення не потрібні дорогі засоби, адже під рукою завжди є оцет, вода та м’які тканини, про це розповіло видання Real Simple.

Як позбутися сольових плям з черевиків

Шкіряне взуття

  1. Очистьте черевики від видимого бруду та сльоти вологою ганчіркою.

  2. Змішайте половину склянки води та половину склянки білого оцту.

  3. М’якою ганчіркою чи старою зубною щіткою обережно протріть місця з сіллю.

  4. Протріть черевики чистою вологою ганчіркою та висушіть без надмірного тепла.

  5. Після висихання нанесіть кондиціонер або захисний засіб для шкіри, щоб зберегти м’якість і блиск.

Замшеве взуття

  1. Рівномірно зволожте замшу вологою мікрофібровою ганчіркою, щоб уникнути водяних плям.

  2. Дочекайтеся висихання, потім видаліть пил і бруд щіткою для замші.

  3. Для сольових плям змішайте 1 ст. л білого оцту з 1 склянкою води, обережно протріть забруднене місце.

  4. Знову рівномірно змочіть поверхню та висушіть.

  5. Завершіть очищення комерційним засобом для замші та підніміть ворс щіткою.

Сіль на килимах і салоні авто

Сіль здатна знебарвити натуральні волокна та пошкодити синтетичні. Дійте одразу:

  • Регулярно пилотяжте килими та килимки авто.

  • Для видалення плям змішайте 2 склянки теплої води, кілька крапель мийного засобу та ¼ склянки білого оцту та обробіть пляму.

  • Автомобільні килимки обприскайте сумішшю води та оцту, використайте вологий пилотяг або дочекайтеся висихання, потім пропилотяжте.

Догляд за підлогою

  • Вхідні килимки — перша лінія оборони, тож кладіть їх зовні та всередині дверей.

  • Кращий спосіб уникнути плям та подряпин — вологе прибирання теплою водою з краплею мийного засобу кожні 1–2 дні.

  • Після миття видаляйте надлишки вологи рушником або сухою шваброю.

Профілактика

  1. Протріть взуття після пригоду з вулиці.

  2. Пилотяжте та регулярно мийте підлогу.

  3. Використовуйте килимки та просіть гостей знімати взуття.

  4. Дійте швидко, адже чим раніше очистите, тим менше шансів залишити постійні плями.

Зимова сіль та сльота — не вирок для ваших черевиків, килимів або підлоги. З простими домашніми засобами, такими як вода та білий оцет, і регулярними профілактичними звичками, ваш дім залишиться чистим, а взуття та покриття, мов нові.

