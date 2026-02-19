ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Голомоза Синтія Еріво у шкіряному червоному пальті сходила на івент

39-річна британська акторка у яскравому образі від Givenchy презентувала моновиставу, у якій грає.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво у яскравому аутфіті потрапила до обʼєктивів папараці у Лондоні, коли йшла до театру Ноеля Кауарда на премʼєру моновистави «Дракула». У ній Синтія виступила єдиною акторкою, яка грає різні ролі.

Еріво мала стильний вигляд у шкіряному червоному пальті, пошитому на замовлення Сарою Бертон для Givenchy. Воно мало завищені плечі й акцентну лінію талії.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Під верхнім одягом на Синтії був чорний лонгслів і чорні лосини. Взута вона була у червоні шкіряні високі чоботи зі стьобаним верхом від Givenchy, на високих платформах і підборах. У руці Еріво тримала червону сумку Pinch.

Акторка, як завжди, була зі своєю фірмовою голомозою зачіскою, макіяжем із акцентом на очах і довгим манікюром.

Нагадаємо, Синтія Еріво прийшла на кінопремію Critics' Circle Film Awards у шоколадній корсетній сукні без бретельок, з драпуванням і шлейфом.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
