Одягла одразу два пальта і капелюх: Синтія Еріво в ансамблі кольору бургунді вийшла у світ
Акторка зараз активно займається промокампанією фільму «Wicked: Чародійка. Частина 2», у якій вона зіграла головну роль.
Синтія Еріво вчергове потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку і продемонструвала стильний образ.
На зірці був ансамбль кольору бургунді від бренду Max Mara. Вона була одягнена одразу у два пальта — одне з яких підперезала червоним шкіряним поясом.
Лук Еріво доповнила светром із високою горловиною, трикотажними лосинами і капелюхом. Взута вона була у бордові ботильйони, прикрашені стразами, на високих платформах і підборах.
Синтія зробила макіяж із пишними віями, прикрасила вуха сережками-кільцями, а шию — ланцюжком із підвіскою у вигляді метелика.
Нагадаємо, Синтія Еріво на розважальне шоу The Kelly Clarkson прийшла у вбранні з квітковим орнаментом і босоніжками на екстремально високих платформах.