Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Одягла одразу два пальта і капелюх: Синтія Еріво в ансамблі кольору бургунді вийшла у світ

Акторка зараз активно займається промокампанією фільму «Wicked: Чародійка. Частина 2», у якій вона зіграла головну роль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво вчергове потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку і продемонструвала стильний образ.

На зірці був ансамбль кольору бургунді від бренду Max Mara. Вона була одягнена одразу у два пальта — одне з яких підперезала червоним шкіряним поясом.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Лук Еріво доповнила светром із високою горловиною, трикотажними лосинами і капелюхом. Взута вона була у бордові ботильйони, прикрашені стразами, на високих платформах і підборах.

Синтія зробила макіяж із пишними віями, прикрасила вуха сережками-кільцями, а шию — ланцюжком із підвіскою у вигляді метелика.

Нагадаємо, Синтія Еріво на розважальне шоу The Kelly Clarkson прийшла у вбранні з квітковим орнаментом і босоніжками на екстремально високих платформах.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
