Одягла одразу два пальта і капелюх: Синтія Еріво в ансамблі кольору бургунді вийшла у світ

Синтія Еріво вчергове потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку і продемонструвала стильний образ.

На зірці був ансамбль кольору бургунді від бренду Max Mara. Вона була одягнена одразу у два пальта — одне з яких підперезала червоним шкіряним поясом.

Лук Еріво доповнила светром із високою горловиною, трикотажними лосинами і капелюхом. Взута вона була у бордові ботильйони, прикрашені стразами, на високих платформах і підборах.

Синтія зробила макіяж із пишними віями, прикрасила вуха сережками-кільцями, а шию — ланцюжком із підвіскою у вигляді метелика.

