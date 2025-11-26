ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
69
1 хв

Погода на 27 листопада: де буде дощ та нічний мороз

Контрастна погода в Україні матиме не менш мінливий характер 27 листопада.

Анастасія Павленко
В Україні очікується нестійка погода з опадами

В Україні очікується нестійка погода з опадами / © unsplash.com

У четвер, 27 листопада, погода в Україні буде різною — одних областях буде нічний мороз, в інших — до +12.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У багатьох регіонах у четвер буде суха погода, але у північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень очікують невеликий дощ.

Уночі та вранці можливий туман на Закарпатті та Прикарпатті.

У більшості областей триматиметься ще досить тепла погода. На заході буде прохолодніше.

У західних областях вночі +3-2, вдень +1 +6. У південній частині вночі в межах +6 +11°, вдень +12 +17. На решті території прогнозують вночі +4 +9, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +7 +12.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень +7+9 тепла.

Раніше синоптик повідомив, що найближчими днями, від 25 до 27 листопада, погода в Україні збереже аномально теплий характер.

