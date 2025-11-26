Якою буде погода в Україні в кінці листопада: синоптик потішив прогнозом

Прогноз погоди в Україні / © Pixabay

В Україні триває період аномально теплої погоди, який уже встановив кілька температурних рекордів.

Про це розповів синоптик Віталій Постригань.

22 листопада в Чигирині зареєстровано рекордні 17,2° тепла — найвищий показник за 75 років метеоспостережень. Попередній максимум становив 16° і був зафіксований у 2015 році.

Попри тепло в центрі та на сході країни, частина західних областей уже опинилася в умовах справжньої зими: там утворився стійкий сніговий покрив.

Синоптик зазначає, що Європа нині переживає різкі температурні коливання.

Центральна та східна частина континенту утримуються в межах -5…+2°, тоді як Туреччина та Кіпр прогріваються до 22–28°. Таку різницю спричинила маса полярного повітря, що надходить зі сходу.

Прогноз для України

У найближчі дні, з 25 до 27 листопада, погода в Україні збереже аномально теплий характер.

Вдень температура становитиме 7–12°, а нічні показники залишаться високими — 5–10°. Подекуди можливі тумани вночі та зранку. Суттєві опади прогнозують лише у четвер, 27 листопада.

Фахівець порівнює нинішню аномалію з листопадом 1996 року, коли осінь затрималася до грудня. Тоді перехід середньодобової температури нижче +5° відбувся лише 5 грудня.

Синоптик наголошує, що тепла погода дає змогу значно економити на опаленні будівель та зимовому утриманні доріг. Це, зокрема, позитивно впливає на витрати місцевих громад.

