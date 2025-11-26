Трамп обіцяє прорив, але є одне "але": Sky News пояснює, чому Кремль навряд чи погодить новий мирний план

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп створює враження, що Україна та Росія наблизилися до угоди, стверджуючи, що Москва начебто погодилася на деякі поступки. Втім, об’єктивно оновлений мирний план навряд чи отримає схвалення Кремля.

Таку думку висловив аналітик Sky News Айвор Беннетт.

Аналітик аргументує свою думку тим, що очільник російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи враження від цього останнього мирного плану, сказав - якщо він перекреслить “ключові домовленості, то це буде принципово інша ситуація”. Традиційно, свою думку він не деталізував.

“Це досить чітко показує, що Росія не погодиться на це”, - наголошує автор Sky News.

Оновлена угода скасовує ті основні поступки початкового плану, які вони хотіли росіяни, але які також перетинають усі ці “червоні лінії” України.

У статті наголошують, що зараз уся увага прикута до візиту посланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви наступного тижня, де він нібито домагатиметься схвалення Росії оновленого “мирного плану”. Втім, наголошує Беннет, американський посадовець “навряд чи поїде зі схваленням” до Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, усі “дуже близькі до мирної угоди”. Він також додав, що шлях до угоди є складним, але можливим. Начебто є прогрес.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив про "позитивні" моменти "мирного плану". Втім, про версію йдеться, він не уточнив. За його словами, Москва наразі не отримувала офіційно мирний план, проте "неофіційні папери є". Начебто Росія має "кілька варіантів" угоди, в яких "можна навіть заплутатися".