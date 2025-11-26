ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Фейкові інвалідності: в Україні звільнено низку прокурорів

В Україні низку прокурорів звільнили через фейкові інвалідності.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Генпрокуратура

Генпрокуратура / © 24.UA

Після направлення прокурорів зі статусом інвалідності на комплексну перевірку до КДКП є звільнення. Так, посад позбавлені 74 особи.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Результати перевірки

  • 74 звільнені з органів прокуратури,

  • 66 звільнені з адміністративних посад,

  • 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

Наголошується, що попри очікування суспільства жорстких і різких кроків, кожен випадок розбирають окремо.

«Адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом», — зазначив Кравченко.

Натомість щодо фейкових інвалідностей, він переконаний, що одними звільненнями проблема не вирішиться.

«Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді», — акцентували у Генпрокуратурі.

Зокрема, йдеться про справу заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

«І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом. Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно „оформив“ собі інвалідність. Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із „втратою 80% працездатності“, — повідомив генпрокурор.

П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер на нього чекає суд.

Раніше в Україні скасували сотні рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям.

«За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів», — сказав директор ДБР Олексій Сухачов.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie