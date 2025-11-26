Фейкові інвалідності: в Україні звільнено низку прокурорів

Генпрокуратура / © 24.UA

Після направлення прокурорів зі статусом інвалідності на комплексну перевірку до КДКП є звільнення. Так, посад позбавлені 74 особи.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Результати перевірки

74 звільнені з органів прокуратури,

66 звільнені з адміністративних посад,

290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

Наголошується, що попри очікування суспільства жорстких і різких кроків, кожен випадок розбирають окремо.

«Адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом», — зазначив Кравченко.

Натомість щодо фейкових інвалідностей, він переконаний, що одними звільненнями проблема не вирішиться.

«Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді», — акцентували у Генпрокуратурі.

Зокрема, йдеться про справу заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

«І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом. Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно „оформив“ собі інвалідність. Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із „втратою 80% працездатності“, — повідомив генпрокурор.

П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер на нього чекає суд.

Раніше в Україні скасували сотні рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям.

«За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів», — сказав директор ДБР Олексій Сухачов.