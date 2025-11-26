Як зупинити цвіль цієї зими: рослини, що працюють краще за осушувачі й коштують копійки

Сансев'єрія / © Pexels

У холодний сезон у багатьох з’являється конденсат на підвіконнях та стінах, а з ним — ризик розвитку цвілі. Фахівці радять звернути увагу на недорогі кімнатні рослини, що природним шляхом зменшують вологість та фільтрують спори грибка.

Про це повідомило видання The Sun.

Експерти назвали п’ять рослин, які здатні допомогти з цією проблемою: англійський плющ, лілія миру, зміїна рослина, бостонська папороть та пальми. Усі вони поглинають надлишкову вологу з повітря та покращують його якість, а деякі — ще й нейтралізують спори цвілі.

Англійський плющ природним чином фільтрує часточки грибка та знижує вологість. Лілія миру поглинає шкідливі спори та добре почувається у темних і вологих куточках житла. Однак власникам котів і собак радять бути обережними — рослина токсична для тварин.

Зміїна рослина підходить тим, хто не хоче витрачати багато часу на догляд: вона витривала та ефективно знижує вологість, особливо у ванній кімнаті. Бостонська папороть діє як природний осушувач і безпечна для сімей з дітьми та хатніми тваринами. Найкраще тримається на полиці або шафі під непрямим сонячним світлом.

Ще один варіант — пальми. Вони не лише зменшують вологість, а й додають інтер’єру тропічних акцентів. За рослиною потрібен помірний догляд: ґрунт має бути вологим, але не перезволоженим.

