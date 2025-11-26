Ситуація напружена: військові відповіли, чи є оточення ЗСУ біля Гуляйполя

Зброя. / © Associated Press

На Гуляйпільському напрямку ситуація дуже складна. Тривають жорстокі бойові дії. Українські Збройні сили в районі Гуляйполя Запорізької області не перебувають в оточенні.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України 26 листопада.

“За кожен метр рідної землі тривають жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає. З нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених”, - наголосили військові.

Зазначається, інформація про так звані “загороджувальні загони”, які блокують українські підрозділи відповідає дійсності. Навпаки, йдеться у повідомленні, штурмові підрозділи кинуті на їхнє підсилення та допомагають тримати оборону.

На цій ділянці фронту російські війська ведуть активні штурмові дії, збільшують кількість артобстрілів та використання дронів-камікадзе. Лише за минулу добу зафіксовано понад 30 штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів, десяток авіаударів, 250 скидів з БпЛА, атаки майже 2 тисяч дронів-камікадзе.

Своєю чергою, українські оборонці протистоять російській навалі. Щодня ЗСУ знищують по 250-300 окупантів та понад 50 одиниць озброєння і військової техніки.

“Військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та ухвалює виважені рішення: за наявності ресурсів - тримати оборону і боронити українську територію, за відсутності – зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі”, - додали військові.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики ISW повідомляли про те, що армія РФ намагається ізолювати Гуляйполе з півночі та продовжують просування на місто з північного сходу та сходу. Геолокаційні відеозаписи за 20 листопада свідчать про те, що війська РФ нещодавно захопили Веселе, що розташоване на схід від Гуляйполя.

Військовий експерт Сергій Братчук повідомив, що відбулося перегрупування російських сил біля Гуляйполя. Ворог намагається використовувати тактику напівоточення, створюючи «кишені» для обходу населених пунктів - замість лобових атак, які для нього надзвичайно ризиковані.