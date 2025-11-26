З "мирного плану" зник спірний пункт про амністію: що викликало суперечки

Ольга Стефанішина

Реклама

З оновленого "мирного плану", сформованого після переговорів у Женеві, прибрали пункт про амністію для причетних до злочинів під час війни.

Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW.

"Після Женеви було сформовано низку домовленостей. Є дещо, що ми можемо дійсно підтвердити, а дещо ще потрібно обговорити з європейцями. Наприклад, було багато спекуляцій щодо цього пункту про амністію, і я можу точно сказати, що він не є частиною цих 19 пунктів. Тож цього пункту там немає, тому що він надзвичайно спірний, і це питання справедливості, і було багато різних неправильних тлумачень", — сказала Стефанішина.

Реклама

Вона також уникла прямої відповіді щодо того, чи буде Росія притягнута до відповідальності за свої дії в Україні:

"Поки ми очікуємо на публічну реакцію від російської адміністрації щодо плану, я не хотіла би заглиблюватися в це питання. Але я думаю, що цей пункт викликав багато спекуляцій і неправильних тлумачень, і дуже важливо, що його там немає, це змінилося після розмов і переговорів, які вела українська делегація в Женеві".

За повідомленнями західних ЗМІ, оновлений "мирний план" скоротився з 28 до 19 пунктів. Які саме положення були вилучені, не уточнюється, проте "найчутливіші" питання залишили на розсуд президентів США та України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США та Україна досягли помітного поступу на переговорах у Женеві. Сторонам вдалося узгодити оновлені положення мирного плану, який має стати основою для подальшого діалогу щодо припинення війни.