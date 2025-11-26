С "мирного плана" исчез спорный пункт об амнистии: что вызвало споры

Ольга Стефанишина

Реклама

С обновленного "мирного плана", сформированного после переговоров в Женеве, был убран пункт об амнистии для причастных к преступлениям во время войны.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью DW.

"После Женевы был сформирован ряд договоренностей. Есть кое-что, что мы можем действительно подтвердить, а кое-что еще нужно обсудить с европейцами. Например, было много спекуляций по этому пункту об амнистии, и я могу точно сказать, что он не является частью этих 19 пунктов. объяснений", — сказала Стефанишина.

Реклама

Она также избежала прямого ответа о том, будет ли Россия привлечена к ответственности за свои действия в Украине:

"Пока мы ожидаем публичную реакцию от российской администрации относительно плана, я не хотела бы углубляться в этот вопрос. Но я думаю, что этот пункт вызвал много спекуляций и неправильных толкований, и очень важно, что его там нет, это изменилось после разговоров и переговоров, которые вела украинская делегация в Женеве".

По сообщениям западных СМИ, обновленный "мирный план" сократился с 28 до 19 пунктов. Какие именно положения были изъяты, не уточняется, однако самые "чувствительные" вопросы оставили на усмотрение президентов США и Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что США и Украина достигли заметного продвижения на переговорах в Женеве. Сторонам удалось согласовать обновленные положения мирного плана, который должен стать основой дальнейшего диалога о прекращении войны.