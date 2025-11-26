Украина определила "красные линии" в переговорах: что заявили в ОП

ОП / © скриншот с видео

Реклама

Украина не пойдет на признание российской оккупации никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

«Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет. И это те красные линии, которые очертил Украинский народ. Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе», — подчеркнул Бевз.

Реклама

Он подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.

По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты — Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что США и Украина достигли заметного прогресса на переговорах в Женеве. Сторонам удалось согласовать обновленные положения мирного плана, который должен стать основой для дальнейшего диалога по прекращению войны.