В офисе президента прокомментировали территориальные уступки РФ в мирном плане

Управление президента. / © УНИАН

Территориальная целостность и суверенитет Украины – как и ответственность агрессорки России – не должны быть предметом торга. Мир должен быть справедливым.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра в интервью babel.

"Я не являюсь частью нашей переговорной делегации, но как юрист-международник я понимаю цену компромиссов, когда перед тобой такое государство-агрессор, как РФ. Территориальная целостность, суверенитет страны и ответственность агрессора не должны быть предметом торга. Отказ от ответственности - это не мир. Это приглашение - это не мир. Это приглашение".

Работа по созданию Специального трибунала продолжается. По ее словам, ЕС принял решение выделить €10 миллионов для начала работы передовой команды в Нидерландах, которая будет искать помещение и будет обустраивать его.

Напомним, в американском "мирном плане" из 28 пунктов, которые на прошлой неделе просочился в СМИ, речь шла о том, что Украина должна пойти на значительные территориальные уступки. Этот документ предусматривал передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая до сих пор неоккупированные территории. В свою очередь Москва якобы обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.

Президент США Дональд Трампа на фоне заявлений возмущений мировых лидеров и Киева выразил убеждение, что Украина в дальнейшем будет терять до сих пор контролирующие территории в Донецкой области . Он оправдал возможность территориальных уступок со стороны Киева ссылаясь на продвижение российских войск и необходимость сохранить жизнь украинцев.

Тем временем госпожа Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина не рассматривает вопрос изменения границ. По ее словам, возможные дискуссии могут касаться только технических деталей определения "линии остановки", а "изменение украинских границ не то, что может быть предметом переговоров".

