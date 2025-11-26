В Украине заметили редкую перелетную птицу, которая несет розовые яйца (фото, видео)

Сивка морская. Фото: Hans Hillewaert/CC BY-SA 3.0

В Нацпарке «Тузловские лиманы» заметили сивку морскую (тулеса) — одного из самых узнаваемых куликов, мигрирующих через территорию Украины.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

«Пока тепло еще покормится в нацпарке с другими куликами, а потом полетит дальше на Юг», — говорится в сообщении.

Сивка морська. Відео: Іван Русєв

Этот вид — Pluvialis squatarola — гнездится в тундрах Евразии и Северной Америки, а во время сезонных перемещений появляется практически по всей Украине. Сивка среднего размера: её масса составляет 170-225 г, размах крыльев достигает 79 см. Для брачного наряда самцов характерны контрастные чёрные и белые участки оперения, а во внебрачный период птица имеет более скромный серовато-бурый вид.

Популяция вида оценивается почти в 700 тысяч особей, впрочем, по данным орнитологов, численность постепенно уменьшается. Во время размножения вид формирует кладку из четырех яиц, окраска которых варьируется — от розового до бурого или оливкового, с характерными темными пятнами. Оба родителя насиживают кладку около 23 дней. Молодые птицы становятся самостоятельными примерно через полтора месяца.

Яйцо сивки морской. Фото: Didier Descouens\CC BY-SA 4.0

Сивка морская питается насекомыми, их личинками, семенами и стеблями растений, а зимой переходит на рацион из моллюсков, многощетинковых червей и ракообразных.

Напомним, в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» продолжаются работы по отлову и кольцеванию птиц. Несмотря на постоянные взрывы, в заповеднике сейчас находятся около четырех тысяч чеботарей — редких прибрежных птиц, занесенных в Красную книгу Украины.